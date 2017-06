Auerbach: Peugeot und Ford kollidieren - eine Person verletzt

erschienen am 03.06.2017



Auerbach. Nach einem Unfall am Samstag gegen 17.10 Uhr in Auerbach ist eine Ford-Fahrerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Vorfall an der Kreuzung Kaiserstraße/Falkensteinerstraße, wo ein Peugeot-Fahrer die Vorfahrt der Ford-Fahrerin missachtet hatte. Der Sachschaden wird auf 12.800 Euro geschätzt. (fp)