Auerbach ehrt Cheerleader

erschienen am 20.06.2017



300 Euro für die Vereinskasse und Blumen haben gestern Abend Vertreter der Auerbacher Cheerleader im Rathaus von Oberbürgermeister Manfred Deckert (parteilos) zur Stadtratssitzung überreicht bekommen. Damit würdigte die Stadt die sportlichen Erfolge in diesem Jahr. Der Verein Cheermania Auerbach hatte im Frühjahr gleich bei drei großen Meisterschaften den Namen der Stadt in die Welt hinausgetragen. So waren zehn Aktive in Florida/USA am bisher besten deutschen Abschneiden bei einer Weltmeisterschaft beteiligt. Sie kehrten ebenso mit Silbermedaillen heim wie Anne Tiepner und Jan Schneider, die als verantwortliche Trainer für zwei Teams Verantwortung trugen. Auch bei der Deutschen Meisterschaft in Hamburg untermauerten die Auerbacher mit Titelgewinnen in drei Kategorien ihre Ausnahmestellung. Im Foto von links: Fachbereichsleiter Knut Kirsten, Oberbürgermeister Manfred Deckert, Cheermania-Chefin Romy Möbius-Kramer sowie Jugendleiterin Melanie Meisel, Martin Fuchs und Jan Schneider vom Vorstand.