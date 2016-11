Auerbach sucht noch Geldgeber für traditionellen Rotkitteltreff

Etwa die Hälfte des Budgets für das 23. Weihnachtsmännertreffen hat der Stadtmarketingverein Wia zusammen. Jetzt gilt es auf den letzten Metern bis zum 4. Dezember nochmals zu mobilisieren.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 09.11.2016



Auerbach. 502 Männer, Frauen und Kinder in Rot waren es im vergangenen Jahr. So viel wie in keinem der Jahre zuvor. Nun steht die 23. Auflage des traditionellen Weihnachtsmännertreffens in Auerbach kurz bevor. Und die Organisatoren vom Stadtmarketingverein "Wir in Auerbach" (Wia) wollen am zweiten Advent, diesmal der 4. Dezember, wieder möglichst viele Rotkittel, aber auch Engel, Wichtel, et cetera auf die Straßen von Auerbach locken. Denn: Wie in den vergangenen zwei Jahren auch, soll der Erlös des Anlasses einem sozialem Zweck gespendet werden. "Diesmal ist die Auerbacher Tafel dran", sagt Wia-Sprecher Hagen Hartwig.

Zwei Euro pro weihnachtlich kostümierten Gast - so lautet die Rechnung. Umgekehrt heißt das, dass die Wia neben den Kosten, die das Weihnachtsmännertreffen so schon aufwirft, auch dieses Geld irgendwie auftreiben muss. "Das bedeutet harte Arbeit", sagt Hauptorganisator Matthias Richter von der Wia. Und bedeutete nichts anderes als aufwendiges Klinkenputzen.

Richter rechnet vor: Allein das Füllen der Geschenke-Säcke, mit denen die Weihnachtsmänner am 4. Dezember zahlreiche Kinder glücklich machen sollen, koste etwa 1300 Euro. Hinzu kämen Ausgaben für die Prämierungen, et cetera. Matthias Richter: "In der Summe etwa 5000 Euro müssen wir aufbringen."

Bislang ist die Hälfte abgesichert. "2000 Euro kommen von der Stadt, weitere 500 Euro von der Sparkasse", so Richter weiter. Unzählige Mails und Briefe haben die Wia-Leute deshalb in den vergangenen zwei Wochen an potenzielle Sponsoren, aber auch Vereine verschickt. Denn neben den Geldgebern gilt es auch potenzielle Weihnachtsmänner, -frauen und -kinder zu mobilisieren. 2015 war es beispielsweise der Auerbacher Cheerleaderverein, der allein mit über 200 "Mitläufern" aufmarschierte.

Doch was die Kostümträger betrifft, sind die Sorgen nicht ganz so groß: "Wir haben bislang zwar nur rund 50 Anmeldungen vorliegen, erfahrungsgemäß kommen die meisten dann aber in der letzten Woche vor dem Treffen rein", sagt Hagen Hartwig.

Hartwig und Richter hoffen nun, dass sich die Finanzen ebenso richten werden. Den Organisatoren ist es wichtig, die soziale Komponente der überregional bekannten Auerbacher Tradition herauszustreichen. "Wir wollen, dass die Leute auch mal an etwas anderes denken, als an den eigenen Konsum. Daran beispielsweise, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht", sagt Matthias Richter. "Wir wollen miteinander verbinden und Verständnis für das andere wecken", ergänzt er.