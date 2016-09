Auerbacher Feuerwehr will Kindertruppe aufbauen

Die Brandschützer in Auerbach gehören zu den ersten im Vogtland, die ihren Blick auf Fünf- bis Achtjährige richten. Dank der Frauen: Sie sind dabei die treibende Kraft.

Von Lutz Hergert

erschienen am 02.09.2016



Auerbach. Um eine Kinderabteilung soll die Freiwillige Feuerwehr Auerbach bis zum Jahresende wachsen. "Es geht darum, die Kinder spielerisch an die Arbeit der Feuerwehrleute heranzuführen", sagt Wehrchef Gunter Heckel.

An die Technik dürfen die Kinder noch nicht. Die Betreuung übernehmen ausgebildete Erzieherinnen, die die Jugendleiterkarte besitzen und Mitglied der Feuerwehr sind. Möglich wurde das Gründen von Kinderwehren im Alter von fünf bis acht Jahre durch ein neues Gesetz in Sachsen. "Das klärt den Versicherungsschutz", so Heckel.

Treibende Kräfte zur Gründung der neuen Abteilung war ein Teil der vier Frauen, die zu den derzeit 50 aktiven Feuerwehrleuten zählen. Laut Heckel bringen sie sowohl bei der beruflichen als auch bei der feuerwehrtechnischen Ausbildung die richtigen Voraussetzungen mit.

Mit der Neugründung gehört Auerbach zu den ersten Orten im Vogtland, die eine Kinderfeuerwehr aufbauen, sagt Brandmeister Daniel Löwenhagen. Der Leiter des Kreisfeuerwehrverbandes koordiniert von Treuen aus die Jugendfeuerwehrarbeit. "Im Vogtland gibt es fünf, sechs Kinderfeuerwehren." Der Auerbacher Weg, die Abteilung mithilfe von Erzieherinnen aufzubauen, schätzt er als günstig ein: "Sie bringen das notwendige pädagogische Rüstzeug mit."

Die Entwicklung der Mitgliederzahl der Auerbacher Feuerwehr befindet sich laut Gunter Heckel auf einem guten Weg. Die Jugendfeuerwehr hat stabil um die 20 Mitglieder. Nachdem die Zahl aktiver Feuerwehrleute auf 36 abgerutscht war, hat sie sich jetzt bei 50 stabilisiert. In diesem Jahr kamen vier Neue dazu. Ob diese Entwicklung der Werbung der Wehr zu verdanken ist, kann Heckel nicht sagen: "Wir wissen nicht, ob die Leute aus eigenem Interesse kommen oder ob ihnen unsere Werbung aufgefallen ist." Ein Teil der "Neuen" ist ausgebildet, die anderen müssen Kurse absolvieren. Heckel: "Wir nehmen auch Anfänger."

Verstärkt in die Öffentlichkeit gehen die Brandschützer seit April. Da waren sie beim Autofrühling mit Fahrzeugen präsent. Beim Altmarktfest hatten sie ein Werbebanner am Giebel eines Hauses an der Amtsstraße angebracht. Das soll dieses Jahr noch nicht alles gewesen sein: "Auch zur Einkaufsnacht wollen wir Werbung machen", sagt Heckel. Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr langfristig abzusichern.

Die Auerbacher Wehr besteht seit 160 Jahren. Das soll im Herbst gefeiert werden. Derzeit bereitet sie die Kirmes am 16./17. September vor, die sie seit Jahren organisiert.