Auerbacher tauschen Tüten gegen Taschen

erschienen am 16.03.2017



Plastiktüten konnten gestern die Auerbacher an der Plauenschen Straße gegen Stoffbeutel eintauchen. Das Angebot hatte die Verbraucherzentrale aus Anlass des Weltverbrauchertages unterbreitet. CDU-Stadträtin Jutta Staudt (2. von links) nutzte das Angebot gern. "Ich bin sehr umweltbewusst und habe immer eine Stofftüte dabei, wenn ich einkaufen gehe." Bereits kurz nach dem Start der Aktion hatte die Verbraucherzentrale laut deren Leiterin Heike Teubner (links) schon rund einhundert Plastiktüten "eingenommen". Dabei fleißig geholfen hat Beratungsstellen-Mitarbeiterin Arleen Becker (2. von rechts). Neben dem Tütentausch nutzte Ernährungsberaterin Kristina Adam (rechts) die Gelegenheit, die Passanten über fair gehandelte Lebensmittel aufzuklären. Sie riet, Nahrungsmittel aus der Region zu kaufen, weil sie so kleine Betriebe unterstützen.