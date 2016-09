Auerbacherin sucht GrÃ¼nde fÃ¼r den Wegzug junger Leute

Auerbacherin sucht Gründe für den Wegzug junger Leute

Eine Absolventin des Goethegymnasiums hat sich mit den Plänen von Jugendlichen nach der Schulzeit beschäftigt. Die Ergebnisse einer Umfrage haben sie überrascht.

Von Lutz Hergert

erschienen am 10.09.2016



Auerbach. Josephine Schwarz war schockiert. Fast ein Dreiviertel aller Elft- und Zwölftklässler des Goethegymnasiums und fast genauso viele Schüler der zehnten Klassen der Oberschule Geschwister Scholl wollen die Stadt nach Ende der Schulzeit verlassen. Trotz freier Lehrstellen im Vogtland. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die junge Frau gestellt hat. Als Gründe gaben die Jugendlichen an, dass sie sich "in einer Großstadt freier entfalten, sich besser kennenlernen können und es mehr Abwechslung gibt".

Die Umfragen waren Teil einer Jahresarbeit mit dem Titel "Die Auerbacher Jugend im demografischen Wandel", die die 19-jährige 2015/16 geschrieben hat: einer Besonderen Lernleistung. Dafür bekam sie die Note Zwei. "Ich war angetan von ihrer Arbeit. Es war mutig, ein solches Thema zu wählen. Da kann man nicht großartig etwas abschreiben", sagte Direktorin Martina Becker. Josephine Schwarz hatte sich die Zahlen versorgt und musste sie auswerten. Froh war sie darüber, dass sie von ihrem Mentor, dem Lehrer Jonas Lange, so gut unterstützt wurde.

Auf das Thema aufmerksam wurde sie durch eine Beobachtung: "Wenn ich durch die Stadt gegangen bin, habe ich viele ältere Menschen gesehen. Ich wollte sehen, ob das eine subjektive Empfindung war oder ob das wirklich so ist." Dazu kam, dass sie im Gespräch mit Bekannten gemerkt hat, dass viele von ihnen Auerbach verlassen wollen. Bei der Umfrage wurden ihr auch Gründe fürs Weggehen genannt. In erster Linie spielten fehlende Freizeitmöglichkeiten eine Rolle. "Wenn Jugendliche aus Auerbach etwas unternehmen wollen, fahren sie in nächst größere Städte wie Plauen oder Zwickau." Generell fehlen würden besondere Orte, an denen man sich treffen kann. "Speziell für die Generation der 16- bis 19-Jährigen fehlen Angebote. Vielleicht könnte man im Hofaupark mehr organisieren", so die Auerbacherin.

"Das ist nicht unsere Zielgruppe", sagt Knut Kirsten mit Blick auf die angesprochene Altersgruppe. Der Fachbereichsleiter für Soziales findet die Arbeit "hoch interessant. Man bekommt dadurch eine Vorstellung, was junge Leute über ihre Zukunft und die Stadt denken." Dass der Blick teilweise so kritisch ausfällt, hätte er nicht gedacht. Deswegen hält es Kirsten für gut, dass Josephine Schwarz ihre Arbeit dem Stadtrat vorstellt. Das wurde im Bildungsausschuss beschlossen, wo sie bereits gesprochen hat. "Es bringt uns nichts, wenn wir uns auf künftige Jungakademiker konzentrieren. Die Jugendlichen, die in die Welt drängen, werden wir nicht halten können", sagt Kirsten. Die Ernüchterung setzt seiner Meinung nach in Großstädten schnell ein, wenn Jugendliche merken, dass tolle Angebote Geld kosten. Eine Konsequenz aus den Ergebnissen der Arbeit ist nach Ansicht Kirstens, dass "wir noch besser dafür werben müssen, dass es bei uns hoch qualifizierte Jobs gibt, die immer besser bezahlt werden". Generell will die Stadt die Jugendlichen ansprechen, die hier eine Ausbildung absolvieren oder ins Vogtland zurückkehren: "Junge Leute, die sich in der Phase befinden, in der sie sich niederlassen und eine Familie gründen möchten."

Josephine Schwarz freut sich darüber, dass für das Thema Interesse besteht und "ich vor dem Stadtrat sprechen kann. Die Jugend ist die Zukunft. Allerdings wird die Gruppe kleiner. Programme werden aber mehr für ältere Menschen entwickelt, weil das mehr sind. Dadurch entsteht ein Teufelskreis." In ihrer Arbeit hat sie auch Ideen gesammelt, wie man junge Leute einbinden kann. Nach ihren Vorstellungen könnten Jugendliche den jungen Flüchtlingen beim Lernen der Sprache und somit bei der Integration helfen. "Es könnte Generationspartnerschaften geben, bei denen sich junge Familien und ältere Menschen gegenseitig unterstützen." Eine gute Sache, die bereits läuft, sind ihrer Meinung nach die Poetry-Aktionen, bei denen junge Leute im Göltzschtal Müll einsammeln.

Wo Josephine Schwarz einmal leben wird, ist offen. In wenigen Tagen beginnt sie an der Leipziger Uni ein Jura-Studium. "Ob ich danach ins Vogtland zurückkehren werde, weiß ich noch nicht."