Auf altem LPG-Gelände: Silos fallen, neue Jobs entstehen

Die auf dem Areal angesiedelte Recyclinganlage löste lange Zeit Misstrauen und Skepsis aus. Avesa als neue Betreiberfirma will dies ändern. Grundlegend ändern wird sich jedenfalls die Rützengrüner Ortsansicht - und dies schnell.

Von Bernd Appel

erschienen am 12.01.2017



Rodewisch. Voraussichtlich im Sommer werden die sechs alten Futtersilos fallen, die einst zum Rützengrüner Rinderstall gehörten. Auf dem früheren LPG-Gelände ist jetzt die Recyclingfirma Avesa ansässig. "Die Fördermittel für den Abriss sind bewilligt, jetzt folgt die Ausschreibung", erklärt Rodewischs Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU). Um die Förderbedingungen zu erfüllen, habe die Stadt den Teil des Geländes von der Firma erwerben müssen, auf dem die Silos stehen. "Die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv", lobt die Bürgermeisterin. Die Firma sei sich der Vorbehalte bewusst und bemühe sich, die Bevölkerung einzubeziehen: "Damit niemand das Gefühl hat, dort geschehe irgendetwas Geheimes."

Auch der Rützengrüner Ortsvorsteher Steffen Beyerlein kann nur Positives über das Unternehmen sagen: Es gebe weder Geruchs- noch Lärmbelästigungen - im Gegensatz zur Vorgängerfirma, die die Bodenrecyclinganlage bis 2014 betrieb und immer wieder Unmut auslöste. "Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht", sagt Beyerlein. Dass die Silos nun bald verschwinden, begrüßt der Ortsvorsteher: Sie böten "keinen besonders edlen Anblick". Uneinigkeit gab es zwischen Avesa und den Rützengrünern zuletzt über einen Lärmschutzwall: Die Anwohner halten ihn für überflüssig und fürchten eine neue Landschaftsverschandelung. Offenbar hat der Wall aber für Avesa keine Priorität mehr, ließ Geschäftsführer Andreas Reissmann durchblicken.

Man wolle "offen und transparent" sein, betont Reissmann, der zusammen mit Zwillingsbruder Patrick geschäftsführender Gesellschafter von Avesa ist. Die Firma informiert über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016. Man habe drei neue Radlader angeschafft, eine moderne Siebanlage sowie einen neuen Gesteinsbrecher in Betrieb genommen. Und die Mitarbeiterzahl sei von drei (2014) auf 13 gestiegen. Das Bürogebäude wurde komplett saniert, eine vollbiologische Kleinkläranlage fertig gestellt. Seit Mitte vergangenen Jahres produziert und verkauft Avesa als weiteres Produkt große Betonblocksteine. Dazu bereitet der Betrieb Betonschutt auf und bringt ihn in die entsprechende Form. Die lego-ähnlichen Blöcke kommen aufeinander gestapelt in Gewerbebetrieben und in der Landwirtschaft als Trenn- und Silowände zum Einsatz. Außerdem könnten sie, wie zuletzt in mehreren deutschen Großstädten, zur Absicherung großer Plätze und Veranstaltungen benutzt werden, teilt das Unternehmen mit.

Im laufenden Jahr soll es weitere Investitionen geben, so will man die gesamte Beleuchtung in den Hallen auf LED umstellen. Dies werde nicht nur Energie sparen und damit der der Umwelt nützen, sondern sei auch für die Ausleuchtung erheblich effizienter als die jetzige Beleuchtung, die schon viele Jahre "auf dem Buckel" hat, wird mitgeteilt.