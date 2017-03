Auf der Suche nach Natürlichem

Zum achten Mal richtete die Auerbacher Göltzsch-talgalerie am Samstag einen Hobby- und Kunsthandwerkermarkt aus - inklusive Vorgeschmack auf Ostern.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 06.03.2017



Auerbach. Eingehend betrachten Susann Bauer und ihre Tochter Seline (9) gedrechselte Eier, Kerzenständer, Leuchter und Schalen am Stand von Petra und Thomas Günther. Die aalglatten Deko-Objekte haben es in sich: Ihre dunkle Maserung hebt sich intensiv von der vertrauten Holzfarbe ab. Das wirft Fragen auf, die Petra Günther gerne beantwortet. Einen Stand nach dem anderen nehmen sich die Gäste des 8. Auerbacher Hobby- und Kunsthandwerkermarktes Einzig-Artig am Samstag in der Auerbacher Göltzschtalgalerie Nicolaikirche vor. Zu entdecken gibt es eine Menge: Dekoratives, Gebrauchsgüter und Schmuck aus unterschiedlichsten Materialien. 19 Freizeit-Kunsthandwerker aus der Region sind mit einem Produkte-Querschnitt vertreten.

Die Bauers aus Auerbach schauen öfter vorbei, wenn der Markt im Frühjahr und Herbst seine Türen öffnet. "Wir gucken immer, was es Neues gibt", sagt Susann Bauer. Vornehmlich wird die Veranstaltung für Anregungen genutzt. "Zu Hause basteln wir viel. Meine Tochter töpfert und näht außerdem gerne." Besonderen Eindruck macht die Schlichtheit vieler Artikel. "Wir legen Wert auf Natürliches", berichtet Susann Bauer. Aus ähnlichen Gründen finden Jana Greim und ihre Tochter Maja (10) die Märkte in der Göltzschtalgalerie spannend: Inspirationen sind gefragt. An Genähtem und Gefilztem bleiben Majas Augen besonders lange haften. "Ich filze manchmal mit meiner Freundin", sagt sie.

Zum zweiten Mal bauten Petra und Thomas Günther aus Stützengrün in der Galerie ihren Stand auf. Die selbst entwickelte Holzbearbeitungstechnik ist (noch) namenlos. Und sie setzt viel Geduld voraus. "Das Holz wird fünf bis sieben Jahre gelagert, dann reißt es auf", erklärt Petra Günther. Dafür verantwortlich sei Fäulnis. Daraufhin tritt die feine Struktur zutage. Nach dem Drechseln wird die Oberfläche mit Bienenwachs oder Lack behandelt. Auf den Gedanken, Hartholz auf diese Weise zu veredeln, kam Thomas Günther vor vier Jahren. "Er ist ein Holzwurm", sagt seine Frau.

Weil weniger gekauft als geschaut wird, stehen Aufwand und Nutzen Petra Günther zufolge in keinem Verhältnis. "Wir sind aber auch nicht darauf angewiesen", erklärt sie. Anna Strebelow ist genauso froh, nicht auf die Einnahmen schauen zu müssen. Die Treuenerin ist regelmäßig mit Osterdeko aus Stoff, Papiermaché und Wolle vor Ort. "Man wünscht sich ein bissel mehr Publikum", sagt sie. "Den Aufwand darf man nicht sehen. Man muss das gerne machen, sonst kann man's lassen."

Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche als Organisator ist mit dem Gästezulauf zufrieden. Mit dem Markt soll laut Hausherrin Romy Hartwig Hobby-Kunsthandwerkern ein Podium geboten werden. "So etwas gibt es viel zu selten."

