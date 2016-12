Aus für Stickperle Falkenstein: Unternehmen stellt Geschäftsbetrieb ein

erschienen am 16.12.2016



Falkenstein/Vogtland. Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens Stickperle Falkenstein wird zum Jahresende eingestellt, die Gesellschaft in der Folge liquidiert. Dies teilten die beiden Geschäftsführenden Gesellschafterinnen Angelika und Cordula Bauer am Freitag mit. Zu dem Schritt habe man sich "nach reiflicher Abwägung aller Umstände und zugleich schweren Herzens" entschlossen. 17 Beschäftigte seien betroffen. Begründet wird die Entscheidung mit Kostenbelastungen, die deutlich stärker wachsen als die Erträge. Dazu beitragen würden die stark steigenden Stromkosten ebenso wie der gesetzliche Mindestlohn und hohe Aufwendungen für Materialprüfungen aus Umweltschutz-Gründen, die "beispielsweise Wettbewerber aus Asien nicht schultern" müssten. Hinzu komme der perspektivisch zunehmende Mangel an Fachkräften.

Die beiden Schwestern hatten die vom Vater reprivatisierte Firma Ende der 1990er Jahre übernommen und das Familienunternehmen seither in vierter Generation geführt. "Seit 1999 haben wir rund 2,2 Millionen Euro in den Neubau der Betriebsgebäude im Gewerbegebiet Falkenstein sowie in moderne Maschinentechnik investiert", heißt es. Weitere erhebliche Investitionen wären erforderlich gewesen, erschienen jedoch angesichts der Rahmenbedingungen "aktuell nicht vertretbar". Man wisse, dass die Nachricht gerade vor dem Weihnachtsfest in den Familien der Mitarbeiter Sorgen bereite. "Doch wir sind uns gewiss, dass unsere Beschäftigen angesichts der allgemein günstigen Arbeitsmarktlage bald wieder beruflich Fuß fassen werden", so die Schwestern. Man unterstütze die Bemühungen um Arbeitssuche in Kooperation mit dem in Chemnitz ansässigen Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie.

Die Betriebsaufgabe hat auch Auswirkungen auf den Branchenverband Plauener Spitzen und Stickereien. Cordula Bauer gab am Freitag bekannt, dass sie beabsichtigt, ihr Amt als Vorstandsvorsitzende des Verbandes niederzulegen. Bauer hat dieses erst seit dem Sommer inne. (bap)