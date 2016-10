Azubis und Betriebe lernen sich kennen

erschienen am 28.10.2016



Ihrer Lehrstelle einen großen Schritt näher gekommen sind gestern hunderte junger Menschen, die bei der Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit in Plauen vorbeigeschaut haben. Rund 120 Betriebe haben sich dort den potenziellen Lehrlingen präsentiert. Es war die mittlerweile achte derartige Veranstaltung. "Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden", sagte Pressesprecherin Silke Steinkamp. "Bereits in der ersten Stunde sind über 1000 Besucher gekommen." Die Gesamtanzahl lag bei rund 3000, ähnlich wie im vergangenen Jahr. "Es hat zahlreiche Gespräche zwischen den künftigen Azubis und Vertretern der Betriebe gegeben", ergänzte Steinkamp. Besonders gefragt seien bei den jungen Menschen Industriebetriebe gewesen. Unter den Ausstellern war auch die Firma Weidplas aus Treuen (Foto). Der angehende Mechatroniker Tom Meyer (links) gab Auskunft über die Ausbildung und die Weidplas-Erzeugnisse.