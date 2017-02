Bäume fallen für Umgehung

erschienen am 24.02.2017



Am Dorfstädter Sportplatz (Foto) sowie an der Ziegengasse und Am Anger sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Bäume gefallen. Damit wird der Bau der Göltzschtalumgehung (neue B 169) in diesem Abschnitt vorbereitet. Die Fällungen sind dort bereits beendet, jetzt wird das Holz aufgestapelt und abtransportiert. Der Sportplatz muss wegen der Trassenführung der neuen Straße etwa 15 Meter in Richtung Sportlerheim verschoben werden. Sein Neubau als Großfeld-Rasenplatz soll frühestens im nächsten Jahr beginnen, zur Finanzierung setzt die Kommune auch auf eine Entschädigungszahlung für den Straßenbau. Die Fällaktion wird in diesen Tagen auf der Falkensteiner Facebook-Seite kontrovers diskutiert. Während die einen darauf hoffen, dass die neue Straße am Ende auch Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung bringt, trauern die anderen um ein verlorenes Stück Natur und bezweifeln den Nutzen der Trasse, die schließlich auch Falkenstein "umgehen" werde. (bap)