"Bauhof erhält eine neue Halle"

Der amtierende Bürgermeister Ralf Kretzschmann bewirbt sich am Sonntag bei der Wahl erneut für das Amt

erschienen am 20.10.2016



Ralf Kretzschmann (Initiative Grünbach/Muldenberg) ist am Sonntag einziger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Grünbach. Warum er sich erneut zur Wahl stellt und was er vor hat, darüber sprach mit ihm Lutz Hergert.

Freie Presse: Gab es ein bestimmtes Erlebnis, das dazu geführt hat, dass Sie sich für eine zweite Kandidatur entschieden haben?

Ralf Kretzschmann: Ein Ereignis gab es nicht. Ich habe in der Initiative Grünbach/Muldenberg, im Gemeinderat und in meiner Familie den nötigen Rückhalt, um eine zweite Amtszeit anzugehen. Dabei möchte ich die Projekte beenden, die ich begonnen habe.

Welche Projekte sind das?

Über das neue Förderprogramm Leader gibt es unter bestimmten Bedingungen Geld für Privatpersonen für Um- und Ausbauten sowie für Kommunen. Die Gemeinde möchte damit die touristische Infrastruktur verbessern und zum Beispiel das Netz der Wanderwege und Loipen ausbauen. In Grünbach wurde in den Vorjahren viel in die Infrastruktur investiert. Es gibt aber auch in anderen Bereichen Arbeit. Beispielsweise muss der Bauhof umziehen.

Warum ist das notwendig?

Der Bauhof befindet sich auf einem Privatgrundstück, das verkauft wurde. Der neue Besitzer möchte sein Eigentum nun selbst nutzen. Wir wollen jetzt an der Turnhalle eine neue Halle errichten, in der wir unsere Technik unterstellen können. Das Gelände gehört der Gemeinde.

Mit welchen Ausgaben plant Grünbach den Neubau?

Wir planen mit 150.000 bis 160.000 Euro. Der Eigenanteil beträgt 50.000 Euro. Der andere Teil wird über das sächsische Förderprogramm "Brücken in die Zukunft" finanziert.

Welche Projekte wollen Sie im Ortsteil Muldenberg angehen?

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr plant den grundhaften Ausbau der Schönecker Straße. Dort sehen wir die Möglichkeit, einen Gehweg mit Nebenanlagen anzulegen. Wenn die Finanzierung abgesichert ist, möchten wir die Beleuchtung an der Klingenthaler Straße bis zur Gaststätte "Zur Talsperre" bauen. Den Weg nutzen viele Wanderer.

Wie viel Geld steht Grünbach pro Jahr etwa für Investitionen zur Verfügung?

Es kommt darauf an, wie viel im Ergebnishaushalt übrig bleibt. Das können 100.0000 bis 150.000 Euro sein. Die Höhe ist auch davon abhängig, wie die Gewerbesteuer ausfällt und ob die Kreisumlage steigt. Außerdem zahlen wir davon 95.000 Euro Schulden im Jahr ab. Bis zum Ende des Jahre sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 380 Euro. Von dem, was danach übrig bleibt, können wir investieren. Dazu kommt noch eine Zuweisung in Höhe von 50.000 Euro vom Freistaat Sachsen.

Wie aktiv beteiligen sich die Bürger an der Kommunalpolitik?

Viele Grünbacher interessieren sich dafür, wie Kommunalpolitik funktioniert. Man muss aber ständig Kompromisse finden. Allen recht kann man es nicht machen. Außerdem fehlt mir leider in manchen Fällen die konkrete Übernahme von Verantwortung. Über konkrete Fälle möchte ich nicht sprechen.

Wenn Interesse besteht, warum sind Sie der einzige Kandidat für das Bürgermeisteramt?

Das liegt vermutlich daran, dass das ein Ehrenamt ist und die Arbeit sehr vielfältig ist. Man hat dabei einen gewissen Zeitaufwand und muss Freiräume haben. Das ist bei mir möglich. Ich bin für die Grünbacher immer zu sprechen.

Keinen Kompromiss gibt es für die Pappeln am Floßgraben Muldenberg. Die werden gefällt?

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde gehe ich davon aus, dass wir einen Teil der Pappeln zur Wahrnehmung unserer Verkehrssicherungspflicht fällen. Da es beim Fällen einer ersten Serie vor ein paar Jahren schon einmal Wirbel gegeben hat, haben wir diesmal von Anfang an mit dem Landratsamt zusammen gearbeitet. Die Mitarbeiter haben uns bestätigt, dass die Bäume ihr Alter erreicht haben und gefällt werden können. Die müssen ja wissen, wovon sie reden. Wir werden in jedem Fall in gleicher Stückzahl neue Bäume anpflanzen.

Da es keinen Gegenkandidaten gab, mussten Sie keinen Wahlkampf führen. Wie wollen Sie es schaffen, dass trotzdem viele Grünbacher wählen gehen?

Es würde mich freuen, wenn viele Leute wählen. Das würde mir eine Bestätigung für meine bisher geleistete Arbeit geben und einen Rückhalt für die künftigen Aufgaben.