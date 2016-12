Baustelle - Einbrecher bauen Sat-Anlage aus

Auerbach. Unbekannte Täter sind in Auerbach in ein Haus in der Blumenstraße eingebrochen, das gerade umgebaut wird. Der Einbruch wurde am 1. Weihnachtsfeiertag, zur Mittagszeit, bemerkt. Die Diebe drückten ein Fenster auf und entwendeten eine Satellitenanlage mit vier Receiver im Wert von 500 Euro, meldete die Polizei gestern. Der Schaden am Fenster wird mit 50 Euro angegeben. (fak)

Das Polizeirevier Auerbach bittet unter Telefon 03744/2550 um Hinweise.