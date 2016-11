Beerheide/Zwickau: Haftstrafe nach Bierkrug-Attacke

erschienen am 14.11.2016



Beerheide/Zwickau. Zu zweieinhalb Jahren Haft ist am Montag in Zwickau ein 25-jähriger Rodewischer wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Er hatte am Pfingstmontag in Beerheide einen 20-jährigen Kontrahenten mit einem abgebrochenen Bierkrug lebensgefährlich am Hals verletzt, das Opfer überlebte nur durch glückliche Umstände.

Das Gericht hielt dem Angeklagten zwar zugute, dass er angegriffen worden sei. Allerdings habe er völlig unverhältnismäßig reagiert, denn zuvor habe es eher eine Rangelei gegeben. Sein Verhalten könne deshalb nicht als Notwehr eingestuft werden. Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung plädierte auf Freispruch.