Bei Kälte läuft das Geschäft mit der Tütensuppe aus Auerbach

Der Unilever-Konzern hat große Pläne mit dem Auerbacher Werk. Wurden 2016 etwa 31.000 Tonnen Zutaten für Fertiggerichte eingetütet, sollen es 2018 deutlich mehr werden.

Von Lutz Hergert

erschienen am 26.01.2017



Auerbach. "Wir haben derzeit Suppenwetter", sagt Stephan Götz. Er ist seit Herbst Werkleiter im Auerbacher Unilever-Werk. Die Kälte spielt dem Hersteller von Fertiggerichten in die Karten. Götz: "Wir merken es am Absatz, wenn es kalt ist. Dann verkaufen wir deutlich mehr Suppen." Suppentechnisch gesehen waren die vergangenen beiden Winter nach seinen Worten Totalausfälle.

Ein Renner ist die Knorr active Champignon Cremesuppe mit Knusper-Croûtons. Bei anderen Gerichten steht die Knorr Spaghetteria Pomodoro Mozzarella ganz oben auf der Verkaufsliste. In Auerbach werden die Zutaten für Fertiggerichte gemischt und 600 gleich an Ort und Stelle verkaufsfertig verpackt. Ein Großteil davon sind Suppen. Daneben mischen die Auerbacher Zutaten für Gerichte, die in den Unilever-Werken in England, Frankreich, Deutschland, Polen, Ungarn und Italien verpackt werden. Auf dem Gebiet hat der Standort an Bedeutung gewonnen. Ursprünglich mischte man im Vogtland nur halbfertige Produkte für Werke in drei Ländern.

Aufgabe des neuen Werkleiters ist es, das vom Konzern für Auerbach geplante Wachstum umzusetzen. "2016 haben wir 31.000 Tonnen gemischt und dieses Jahr sollen es 35.000 Tonnen werden." Ziel für 2018: 40.000 Tonnen. Um das zu schaffen, wird die Belegschaft in diesem Jahr um 20 auf dann über 220 Mitarbeiter aufgestockt.

Gleichzeitig investiert der Konzern in neue Technik. Nachdem Unilever in den vergangenen drei Jahren rund 16 Millionen Euro ins Werk gesteckt hat, fließen 2017 noch einmal fünf Millionen Euro in die Erweiterung der Kapazitäten von Mischwerk, Lager und in die Verbesserung der Logistik. Angesichts der Entwicklung spricht Götz "von der derzeit größten Wachstumsstory von Unilever in Europa. Die Investitionen tragen dazu bei, den Standort weiter zu sichern."

Unilever gilt als der weltweit größte Konzern von Verbrauchsgütern - von Nahrungsmitteln über Kosmetika bis Haushaltspflege. Die Zentrale für die Standorte in Deutschland, der Schweiz und Österreich befindet sich in Hamburg.

Götz nennt drei Gründe, die für Unilever ausschlaggebend waren, um den Standort auszubauen: Es gibt eine hoch motivierte und sehr gut ausgebildete Belegschaft mit einer niedrigen Fluktuation. Auerbach liegt relativ zentral in Europa und bietet sich für die Expansion besonders nach Osteuropa an. Außerdem wird sehr effektiv gearbeitet.

Auf die Belegschaft lässt der Werkleiter auch angesichts der 2016 geleisteten etwa 50.000 Überstunden nichts kommen. "Ich freue mich, dass wir so engagierte Leute haben." Da die Automatisierung einen immer größeren Umfang annimmt, werden die Mitarbeiter weitergebildet. Götz: "Bisher konnte man Probleme kurzzeitig mit Handarbeit ausgleichen. Das ist bei den steigenden Mengen nicht mehr möglich." Deswegen sucht er Techniker. Außerdem bietet des Werk ab Sommer sechs neue Lehrplätze an.

Was das Thema Wachstum angeht, kennt sich der 40-Jährige, der Maschinenbau studiert hat, aus: Zuletzt betreute er Unilever-Werke in Schweden und Finnland. "Im Werk nahe der finnischen Hauptstadt Helsinki gab es ein ähnliches Wachstum wie in Auerbach: 30 Prozent in drei Jahren." Das "Wachstum zu managen" ist eine Aufgabe, die Stephan Götz reizt. Am Ende waren für ihn die Unilever-Ziele für den vogtländischen Standort ausschlaggebend für den Wechsel nach Auerbach.

Die Ausrichtung des Konzerns ist auch positiv für Auerbach, sagt Pressesprecher Hagen Hartwig: "Unilever gibt mehrmals im Jahr eine Firmenzeitschrift heraus, in der alle europäischen Werke auf ein oder zwei Seiten thematisiert werden." Dadurch werde Werbung für die Stadt gemacht. Als größter Arbeitgeber im produzierenden Gewerbe ist der Konzern nicht nur ein guter Gewerbesteuerzahler. "Auerbach kommt auch die Einkommenssteuer der Unilever-Mitarbeiter zugute."