Bekannte Kunstmäzenin unterstützt kleines vogtländisches Museum

erschienen am 25.11.2016



Rothenkirchen. Nach Terra mineralia und Manufaktur der Träume nun ein vogtländisches Museum: Dank Erika Pohl-Ströher eröffnet am Samstag das ortsgeschichtliche Zentrum Steinberg in Rothenkirchen. Jahrelang lagen die Museumspläne auf Eis, weil der Kommune das Geld fehlte. Erst eine 100.000-Euro-Spende von der 97-jährigen deutsch-schweizerischen Wella-Erbin machte das Projekt, das insgesamt 200.000 Euro kostete, möglich. Rothenkirchen reiht sich damit hinter den Städten Freiberg und Annaberg-Buchholz ein, denen die bekannte Kunstmäzenin Pohl-Ströher 2008 beziehungsweise 2010 Teile ihrer umfangreichen Sammlungen übergab. Die 1919 Geborene wuchs in Rothenkirchen auf - dort, wo ihre Großeltern Franz und Marie Ströher 1880 die Kosmetikfirma Wella gegründet hatten. (suki)