Beliebte AbkÃ¼rzung kreuzt B 169: FuÃŸgÃ¤nger fordern Zebrastreifen

Beliebte Abkürzung kreuzt B 169: Fußgänger fordern Zebrastreifen

Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang hat in Auerbach Fragen aufgeworfen. Konsequenzen lassen auf sich warten.

Von Heike Mann

erschienen am 03.09.2016



Auerbach. Die Ortsdurchfahrt Auerbach, kurz vor 12 Uhr. Der Verkehr auf der Bundesstraße 169 reißt nicht ab. Kleine Lücken nutzend, queren immer wieder Fußgänger die Straße. In einer halben Stunde sind es über 50 Leute - Alte, Gehbehinderte, Mütter mit Kleinkindern an der Hand, Kinder mit Ranzen auf dem Rücken, sogar ein Mann mit Rollator. Oder jener Herr mit einem Gehstock, der sagt, er habe es eilig, sich dabei aber ernsthaft in Gefahr begeben hat, weil das heranbrausende Auto vor ihm scharf bremsen musste. Drei junge Frauen rennen lachend über die Straße und rufen sich im Angesicht eines nahenden Lkw zu: "Das schaffen wir!"

Nicht geschafft hat es vor zwei Wochen eine Frau, die beim Überqueren der Göltzschtalstraße nahe der Einmündung zur Goethestraße von einem Lkw erfasst und so schwer verletzt wurde, dass sie am gleichen Tag noch verstarb.

Ursula Trommer hat von dem tragischen Unfall gehört. Gleichwohl läuft auch sie genau an der gleichen Stelle über die Bundesstraße. "Das habe ich schon immer so gemacht", sagt sie. Die 81-Jährige hatte etwas in der Poststelle zu erledigen, heimzu wollte sie mit dem Bus fahren und wählte zur Haltestelle den aus ihrer Sicht kürzesten Weg. "Es dauert schon lange, bevor man es versuchen kann. Aber lieber warte ich ein Stück", so die Auerbacherin.

"Eine Tempo-30-Zone wäre angebracht oder ein Zebrastreifen", meint Annemarie Barth. Auch sie hat oft etwas im Stadtzentrum zu erledigen. Vom Parkplatz am Gartenhaus hat sie dieses Mal zwar den längeren Weg bis zur Fußgängerampel an der Kreuzung Göltzschtalstraße/Plauensche Straße gewählt. Allerdings auf dem Rückweg ist auch sie an der Stelle, an der erst kürzlich der Unfall passierte, über die Straße gegangen. "Ich bin selbst Autofahrer und weiß, dass viele vor der Ampel noch mal richtig Gas geben, damit sie vor Rot noch durchkommen", sieht sie dennoch die Gefahr. Sie kritisiert, dass die Fußgängerampel zu kurz auf Grün geschaltet sei. "Ich kann noch zügig laufen, aber sie wird rot, bevor ich auf der anderen Straßenseite bin", hat sie beobachtet.

Wer sich die Wegebeziehungen in Höhe der Unfallstelle betrachtet, dem wird auffallen, dass zwischen Parkplatz am Gartenhaus, Bushaltestelle sowie Apotheke und Ärztehaus auf der einen Straßenseite und Post und Sparkasse auf der anderen Seite tatsächlich in Höhe der Goethestraße der kürzeste Weg über die Göltzschtalstraße führt. Dort sind zudem die Bordsteinkanten abgesenkt. Das geschah laut Patrick Zschiesche vom Bauamt der Stadt Auerbach 2001 im Zuge der Neugestaltung des Grünstreifens zwischen Kleiner Göltzschtalstraße und Göltzschtalstraße. Das war eine Baumaßnahme der Stadt Auerbach wie auch der Bau der Kleinen Göltzschtalstraße. Damals entstand auch der kleine gepflasterte Weg, der schräg durch die Anlage führt - genau zu jenem Punkt, wo die Bordsteinkante abgesenkt ist. Damals, so Zschiesche, war die Auflage beim Bau, ein barrierefreies Überqueren der Straße für Behinderte möglich zu machen. Allerdings war das fünf Jahre, bevor die Göltzschtalstraße gebaut wurde und die Ampelanlage an der Kreuzung zur Plauenschen Straße entstand.

Auf diese verweist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Baulastträger als Möglichkeit, die Bundesstraße zu überqueren. Zusätzlich Querungshilfen an anderer Stelle werden bis dato abgelehnt. Nach dem Unfall von vor zwei Wochen sah sich aber zumindest das Verkehrsamt des Vogtlandkreises veranlasst, die Unfallstelle zum Thema der nächsten Beratung der Unfallkommission zu machen. Die Stadt ihrerseits will Zählungen vornehmen. Mit deren Ergebnis will man in die Gespräche mit dem Lasuv gehen.