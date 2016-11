Berlin zieht im Lego-Format ins Auerbacher Museum ein

Familie Schenker aus Glauchau hat am Samstag ihre "Lego-Welten" auf- gebaut. Dabei kommen auch Modellbahnfans auf ihre Kosten.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 14.11.2016



Auerbach. Am 1. Advent fällt in Auerbach ein Startschuss. Dann öffnet das Stadtmuseum seine Tür zur "Weihnachts-Wunder-Lego-Welt". Eine Sonderschau ist schon fertig. Am Samstag arbeitete Familie Schenker mit Hochdruck an ihrem Schaubeitrag: Auf drei großen Platten mit insgesamt über 20 Quadratmetern Fläche haben die vier fingerfertigen Glauchauer Gebäude und Landschaften aus Lego-Steinen aufgebaut.

Nach fünf Stunden Bauzeit war das Werk vollbracht. Eine Platte zeigt Berlin-Ansichten mit dem Roten Rathaus, dem Hotel Adlon und der Gedächtniskirche. Dazwischen wuseln Menschen über einen Weihnachtsmarkt samt Eislaufbahn. Der Flughafen auf der Nachbarplatte hat fiktiven Charakter, ist aber nicht weniger detailgetreu. Was aus Platzgründen fehlt, sind Start- und Landebahn. Über die dritte Platte rollt Schienenverkehr. "Das ist eine Bahnanlage mit einer Reihe sehr bekannter Züge. Modellbaufans werden sie wiedererkennen", versicherte Maik Schenker und macht gleichzeitig auf die Ausstellung neugierig. An die Gleise grenzt eine Kleingartenanlage. "Auch dort wird man viel entdecken", machte der Familienvater und Professor für Versorgungs- und Umwelttechnik Appetit.

Die tatsächliche Detailarbeit, sprich den Häuserbau, erledigten Maik, Birgit, David und Tim Schenker zu Hause. "Wir haben alles in Modellen mitgebracht. Sonst würden wir das nicht schaffen", berichtete Maik Schenker. Allein im Roten Rathaus sind etwa 40.000 Steine verbaut. Für die Beförderung wurden 30 Kisten benötigt - und ein Kleintransporter.

Die Lego-verrückte Familie hat langjährige Erfahrung im Ausstellen. Parallel zur Auerbach-Schau beteiligen sie sich an der Glauchauer Weihnachtsausstellung - zum 16.Mal. "Mich fasziniert, dass man mit Kinderbausteinen wunderschöne Landschaften und Häuser originalgetreu nachgestalten kann", sagte Birgit Schenker. Auch für die 21und 24 Jahre alten Söhne verliert das Hobby nichts von seiner Faszination. "Ich setze mich abends lieber vor die Steine als vor den Fernseher", berichtete David Schenker. "Mit mir ging es los. Vom ersten Westgeld haben wir zu meinem zweiten Geburtstag Legosteine gekauft."

Für Museumsleiterin Regina Meier hat die Weihnachtsschau Premiere. Seit Januar meistert sie einen beruflichen Spagat und pendelt zwischen dem Museum und "ihrem" Stadtarchiv. Auch alle Themen der nächsten Ausstellungen sind bereits unter Dach und Fach. "Es wird keine typische Osterschau geben", kündigte Regina Meier an und will nicht mehr verraten. "Auch Weihnachten wird wieder eher untypisch." Dann ziehen vorübergehend lebensgroße Puppen ein.

Service Die Weihnachtsausstellung im Auerbacher Stadtmuseum öffnet am 26. November. Besucht werden kann sie dienstags bis sonntags zwischen 13 und 17.30 Uhr (außer am 24. und 31. Dezember).