Bierkrug-Prozess: Revision eingelegt

erschienen am 17.11.2016



Beerheide/Zwickau. Gegen das Urteil des Landgerichts Zwickau im "Bierkrug-Prozess" hat die Verteidigung Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Der 25-jährige Angeklagte war am Montag zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden, weil er zu Pfingsten in Beerheide einen 20-Jährigen mit einem abgeschlagenen Henkel-Bierglas lebensgefährlich am Hals verletzt hatte. Die Verteidigung will einen Freispruch erreichen, sie geht von gerechtfertigter Notwehr aus.

Der Bundesgerichtshof prüft nun, ob das Urteil Rechtsfehler aufweist. Falls ja, wird der Fall vor einer anderen Kammer des Landgerichts erneut aufgerollt. (bap)