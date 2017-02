Blockhausstil liegt im Trend

Wer hat das schönste selbst gebaute Vogelhäuschen im Vogtland? Das hat die "Freie Presse" ihre Leser gefragt. Viele Einsendungen haben uns schon erreicht. Sie kommen unter anderem aus Auerbach, Wernesgrün und Treuen.

Von Lutz Hergert

erschienen am 04.02.2017



Auerbach. Seit diesem Winter ist das Vogelhäuschen von Thomas Bechstein aus Auerbach im Blockhausstil in Betrieb. "Ich hatte es Ende vergangenen Winter fertig. Doch da damals kaum Schnee lag, ist es erst dieses Jahr so richtig genutzt worden", sagt der 59-Jährige.

Mitgebracht hat er die Idee zum Blockhausstil aus Bayern. In einem Tal entdeckte er an einer Gaststätte das Vogelhäuschen und entwickelte es weiter. "Ich habe nicht nur vorn und hinten einen Eingang eingebaut, sondern auch auf jeder Seite." Da vom Bau eines Bungalows noch Schindeln übrig waren, verarbeitete er sie am Häuschen: "Ich habe sie von Hand zurechtgeschnitten."

Beim Beobachten der gefiederten Gäste bemerkte er, dass auch die Tiere ihre Fresszeiten haben. "Meistens kamen sie früh und sind tagsüber wieder verschwunden."

