Blutiges Drama mitten in der Auerbacher Innenstadt

Zwei junge Männer sind gestern Vormittag durch Messerstiche verletzt worden. Es folgte ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften.

Von Bernd Appel

erschienen am 07.06.2017



Auerbach. Gestern, gegen 10 Uhr: Ein Hubschrauber dreht dröhnend seine Runden über Auerbachs Zentrum, bis er im Hofaupark niedergeht. Zeitgleich jagen Polizeiautos und Krankenwagen mit Blaulicht und Martinshorn zum Haus Breitscheidstraße 4, Beamte mit schusssicheren Westen und Rettungskräfte rennen ins Gebäude, schnell versammeln sich Schaulustige. Wenig später wird ein verletzter junger Mann auf einer Liege aus dem Haus und in einen Rettungswagen getragen; eine Hand ist verbunden, in der anderen hält er den Tropf.

Ein zweiter junger Mann, ebenfalls mit verbundener Hand und mit blutigem T-Shirt, steigt aus eigener Kraft in ein anderes Fahrzeug. Wie die Polizei später mitteilt, ist der Mann auf der Liege ein 25-jähriger Afghane, der andere ein 21-jähriger deutscher Staatsbürger mit syrisch-kurdischen Wurzeln.

Der Hubschrauber wird am Ende doch nicht gebraucht und fliegt zurück nach Zwickau. Wie Mitarbeiter von benachbarten Geschäften berichten, begann das Drama für sie gegen 9.45 Uhr damit, dass eine in dem Haus wohnende junge Frau voller Panik bei ihnen Hilfe suchte und rief: "Der will mich umbringen!" Ihr Vater habe von der Straße aus die Polizei alarmiert, die junge Frau sei noch vor dem Eintreffen der Beamten im väterlichen Auto in Begleitung eines Afghanen vom Ort des Geschehens geflüchtet. Später soll ein Mann nach Angaben von Augenzeugen über das Dach des Hauses Nr. 4 gelaufen sein.

Vorläufig festgenommen wird nach seiner ambulanten Behandlung der leicht verletzte 21-Jährige mit dem blutigen T-Shirt sowie laut Polizei ein "weiterer 51-jähriger Familienangehöriger". Offenbar handelt sich um den Bruder und den Vater der jungen Frau.

Die Polizei geht laut Mitteilung von "familiären Streitigkeiten" als Ursache für die Auseinandersetzung aus. Noch am Vormittag nahmen die Beamten in der Innenstadt die Personalien von jungen Männer ausländischer Herkunft auf und erteilten Platzverweise.

Wie zu erfahren war, ist der verletzte 25-jährige Afghane gestern in einem Zwickauer Krankenhaus operiert worden. Dem Vernehmen nach steht er dort unter Polizeischutz. "Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zur Tatbeteiligung dauern an", teilt die Polizei abschließend mit.