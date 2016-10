Boom bei Goldbeck: So viele Lehrlinge wie noch nie eingestellt

Das Treuener Bauunternehmen ist der gr├Â├čte Ausbilder im produzierenden Gewerbe im Vogtland. Neue Angebote sind schwer zu besetzen.

Von Lutz Hergert

erschienen am 12.10.2016



Treuen. Mit 24 Auszubildenden hat das Treuener Bauunternehmen Goldbeck in diesem Jahr so viele Lehrlinge eingestellt wie bisher noch nicht. "Sonst sind es 14 bis 16pro Jahr", sagt Personalreferentin Sabrina Lux. Mit aktuell 43 Lehrlingen ├╝ber alle Lehrjahre hinweg ist Goldbeck der drittgr├Â├čte Ausbilder im Vogtlandkreis und der gr├Â├čte im produzierenden Bereich.

Einer der 24 Neuen ist Tobias Grimm. "Mir hat es schon immer Spa├č gemacht, Metall zu bearbeiten", sagt der 16-j├Ąhrige Treuener. Bei Goldbeck hat er sich w├Ąhrend des Sch├╝lerpraktikums in der achten Klasse umgeschaut. "Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich beworben habe." Besonders gut kam bei ihm der kollegiale Umgang der Mitarbeiter untereinander an. Die Bewerbung beim Hersteller von Systembauelementen, beispielsweise f├╝r Parkh├Ąuser, Hallen und B├╝rogeb├Ąuden, mit etwa 700 Mitarbeitern war seine einzige.

Knapp 200 junge Leute haben sich 2015 bei Goldbeck um eine Lehrstelle beworben. Da viele gute Bewerbungen darunter waren, entschied sich Goldbeck daf├╝r, mehr Auszubildende einzustellen. "Wir bilden im gewerblichen Bereich sonst sechs junge Leute aus. Dieses Jahr haben wir uns f├╝r neun entschieden", so die Personalreferentin. Das Unternehmen bildet nach ihren Worten f├╝r den eigenen Bedarf aus. Gr├╝nde sind das stete Wachstum und die demografische Entwicklung der Firma: Goldbeck will der ├ťberalterung entgegenwirken.

Lief das vergangene Bewerbungsjahr gut, w├╝nscht sich Sabrina Lux f├╝r dieses Jahr noch mehr Bewerber. Im Angebot sind sechs gewerbliche, drei kaufm├Ąnnische und zwei technische (wie Technischer Zeichner) Lehrstellen. Schwierig gestaltet es sich laut Sabrina Lux, neu angebotene Ausbildungspl├Ątze zu besetzen. "Wir bilden ab 2017 zum ersten Mal Konstruktionsmechaniker mit Spezialisierung Montagetechnik aus." Diese und die ebenfalls neue Lehre zum Kaufmann f├╝r Speditions- und Lagerlogistik m├Âchte das Unternehmen bei der Ausbildungsmesse in der Plauener Festhalle am 27. Oktober bewerben.

Um junge Leute zu erreichen, arbeitet Goldbeck unter anderem mit dem Reichenbacher Goethegymnasium sowie der Seminaroberschule und dem Goethegymnasium in Auerbach zusammen. In Auerbach hat ein Vertreter der Firma beispielsweise eine Doppelstunde zu einem Bauthema im Physikunterricht gehalten. Besondere Konditionen hat die Personalreferentin nicht im Angebot um jungen Leuten eine Lehre im Hause schmackhaft zu machen. Allerdings erhalten Auszubildende 13Monatsgeh├Ąlter und 30 Tage Urlaub. Die Kosten f├╝r Fahrten und ├ťbernachtungen in Lehrhotels zum Unterrichtsbesuch in Dresden und Chemnitz werden erstattet.

Nach gut zwei Monaten bei Goldbeck ist Tobias Grimm immer noch zufrieden, dass er sich f├╝r die Ausbildung in Treuen entschieden hat. "Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe." Gew├Âhnungsbed├╝rftig war es f├╝r ihn, den ganzen Tag zu stehen. Im ersten Lehrjahr arbeiten er und die anderen acht k├╝nftigen Konstruktionsmechaniker in der Lehrwerkstatt. Im Zweiten durchlaufen sie die Fertigung. Darauf freut sich Tobias Grimm bereits: "Dabei lernt man die gesamte Firma kennen."