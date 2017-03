Brand in Einfamilienhaus - 30.000 Euro Schaden

erschienen am 01.03.2017



Rodewisch OT Röthenbach. In einem Einfamilienhaus an der Gartenstraße in Röthenbach ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.

Die 33-jährige Bewohnerin hatte den Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wurde auf 30.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. (fp)