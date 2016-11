Brandneue Technik lockt in entfernteste Galaxien

Mit der Einweihung der neuen Planetariums- Technik am Dienstag ist die Schulsternwarte Rodewisch ins digitale Zeitalter aufgebrochen. Zu Gast war auch ein Promi.

Von Sybille Güntzel-Lingner

Rodewisch. Von einer Weltpremiere hat Martin Wischmann von der Firma Carl Zeiss Jena am Dienstagabend in Rodewisch gesprochen. Der Grund: Die mit dieser Software ausgestattete Fulldomeanlage sei noch in keinem anderem Planetarium installiert worden. Fulldome, das heißt so viel wie "voller Dom" und bedeutet, dass die gesamte Kuppelfläche bespielt werden kann. Das ist nun in der Rodwischer Schulsternwarte möglich. Das habe den Vorteil, das Planetarium auch für andere Interessenten erschließen zu können, sagte Bürgermeisterin Kerstin Schöniger. Der Leiter der Einrichtung, Jochen Engelmann, demonstrierte die neue Errungenschaft und versetzte damit das geladene Publikum in Staunen. "Das Geheimnis der dunklen Materie" hieß der präsentierte Film, der über unser Sonnensystem bis in entfernteste Galaxien führte .

"Astronomisches Wissen zu vermitteln, bringt uns in die Zukunft", stellte der prominenteste Gast des Abends, Siegmund Jähn, fest. Jähn war der erste Deutsche im All (1978) und der Namensgeber für die Sternwarte. Er würdigte die Einrichtung, die sich von anderen abhebe, und erinnerte an den Gründer und langjährigen Leiter, Edgar Penzel, der mit seinem Team als erster am 8. Oktober 1957 Sputnik 1 sichtete und der mit den Satellitenbeobachtungen in den Folgejahren große Anerkennung in Moskau fand.

Die Sternwarte wurde ursprünglich 1950 auf dem Turm der Pestalozzischule errichtet, die heutige Einrichtung 1967 auf der Rützen-grüner Höhe. 1984 folgte die Einweihung des Planetariums.

Im vergangenen Jahr zeigte sich, dass die über 30 Jahre alte Projektionstechnik verschlissen war. Die Anschaffung der zurzeit modernsten Anlage dieser Art bescherte den Rodewischern jedoch viele schlaflose Nächte - bis die Finanzierung feststand. An den Kosten in Höhe von 205.000 Euro beteiligten sich schließlich die Sächsische Landesdirektion, der Kulturraum Vogtland/Zwickau und die Stadt Rodewisch. Mit der neuen Klimaanlage, dem behindertengerechten Eingang sowie Arbeiten am Dach flossen in den vergangenen Jahren insgesamt 370.000 Euro in die Einrichtung. Und Bürgermeisterin Kerstin Schöniger kündigte weitere Investitionen an: "Schrittweise werden wir neue Softwarepakete erwerben, um unser Planetarium weitestgehend ausnutzen zu können." Profilgebend sei dabei der schulische Unterricht. Bisher schon vom Pestalozzi-Gymnasium genutzt, beabsichtigt Schulleiter Sven Müller eine Erweiterung der Angebote für die Schüler. "Wir sind hier in Rodewisch in der glücklichen Lage, diese Anlage nutzen zu können", sagt er.

Der Öffentlichkeit soll die Full-domanlage Ende November oder Anfang Dezember vorgestellt werden. Das Weihnachtsprogramm mit dem "Stern von Bethlehem" ist dann digital am Planetariumshimmel zu erleben.