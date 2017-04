Brandstifter im ehemaligen Ferienheim

erschienen am 20.04.2017



Falkenstein/V. Unbekannte haben am Mittwochnachmittag auf dem Gelände des ehemaligen Ferienheims "Glück Auf" an der Hanneloh in Falkenstein einen Bungalow angezündet. Laut Polizei mussten 15 Feuerwehrleute der FFW Falkenstein mit zwei Fahrzeugen zu dem Brand ausrücken.

Das Feuer konnte gelöscht werden. Das Gebäude war jedoch nicht mehr zu retten. Der entstandene Schaden ist bislang noch ungenau. Die Kriminalpolizei ermittelt.(fp)