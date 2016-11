Brandstiftung: Gegen 27-Jährigen wird in sechs Fällen ermittelt

erschienen am 24.11.2016



Auerbach/Rodewisch. Die Kriminalpolizei in Plauen ermittelt derzeit in sechs Fällen gegen einen 27-jährigen Plauener. Der Mann stehe im Verdacht innerhalb des letzten halben Jahres fünfmal in Auerbach und einmal in Rodewisch gezündelt zu haben, berichtet die Polizei am Donnerstag. Dabei waren in Auerbach vier Papiertonnen und ein Kleintransporter betroffen. Der jüngste Fall ereignete sich Montagabend, wobei zwei Container am Busbahnhof in Auerbach in Brand geraten waren.

Auf die Spur des 27-Jährigen kamen die Ermittler unter anderem, da dieser einige Brandherde selbst meldete und zudem mehrfach in der Nähe der Brandorte gesichtet wurde. Die Polizei in Plauen sucht nun Zeugen, die am Montag im Bereich der Bahnhofstraße und in der Nähe der Klinikgeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Plauen entgegen, Telefon 0375 4284480. (fp)