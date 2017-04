Brennpunkt: Straßenbau in Falkenstein

Das vogtländische Straßenbau-Großprojekt Göltzschtalumgehung geht in die entscheidende Phase. Das Straßenbauamt ist davon überzeugt, dass die neue B 169 ab Ende 2018 durchgängig befahrbar ist. Zwei Anwohner sind anderer Meinung.

Von Lutz Hergert

erschienen am 13.04.2017



Auerbach/Falkenstein. Der Neubau der B 169 wird Ende 2018 zwischen Siebenhitz und Rodewisch durchgängig befahrbar sein, sagt Frank Petzoldt, Leiter der Plauener Filiale des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Gebaut werden muss noch ein 3,98 Kilometer langer Abschnitt zwischen dem Ende der fertigen Straße bei Rebesgrün und Siebenhitz.

Horst Reimann (Auerbach) und Klaus Schäfer (Falkenstein) können sich nicht vorstellen, dass der Termin gehalten wird. Ihrer Meinung nach ist die Zeit zu knapp, um die noch zu bauenden Brücken fertigzustellen. Reimann rechnet damit, dass allein der Bau der Brücken über die Dorfstädter Straße in Falkenstein anderthalb Jahre dauert. Laut Klaus Schäfer gibt es zudem Probleme mit dem Abriss einer Halle im Kabelwerk in Falkenstein. Das Gebäude sollte seiner Meinung nach längst für die Umgehung gewichen sein, steht aber noch.

Der Chef des Plauener Straßenbauamtes Frank Petzoldt beantwortet die Fragen der Anwohner:

Wie viele Brücken werden für die neue B 169 noch gebaut?

"Direkt an der Umgehungsstraße sind es vier Brücken. Für die Straßenbrücken an der Dorfstädter Straße, Am Sportplatz und Am Anger sind wir zuständig. Die Bahnbrücke über die Dorfstädter Straße baut die Deutsche Bahn AG."

Werden die Brücken bis Ende nächsten Jahres fertig sein?

"Wir gehen davon aus. Bei der Bahnbrücke habe ich von der DB AG keine Informationen, dass sie nicht fertig wird. Sie wird neben der Bahn gebaut und nach dem Abriss der alten Brücke zum Jahresende eingeschoben. Der Bau der Straßenbücken über die Dorfstädter Straße sowie Am Anger und Am Sportplatz über die neue Bundesstraße beginnt planmäßig im Frühjahr 2018."

Die Dorfstädter Straße in Falkenstein ist derzeit wegen Brückenbau gesperrt. Wird sie bis 2018 noch einmal freigegeben?

"Es ist geplant, dass die Straße im nächsten Winter befahrbar ist.

Auf welcher Strecke werden Material und Technik für den Umgehungsbau transportiert?

"Wir wollen 95 Prozent über die bereits bestehende Straße transportieren. Es lässt sich aber nicht vermeiden, dass wir auch über die Straße am Anger fahren."

Warum steht die Werkhalle im Kabelwerk noch?

"Ziel ist, dass die Halle spätestens im März 2018 abgerissen ist und wir planmäßig mit dem Straßenbau beginnen können. Für den Abbruch ist das Straßenbauamt zuständig. Wir gehen davon aus, dass die Produktion rechtzeitig umgelagert wird."

Es heißt, dass der Boden am ehemaligen Metallwerk in Falkenstein, neben der Dorfstädter Straße, kontaminiert ist.

"Wir verhandeln derzeit mit dem Umweltamt des Vogtlandkreises, damit die Altlasten entfernt werden. Dort soll sich ein Gasspeicher, ein Gasometer, befunden haben."

Wann wird in Rodewisch der zweite Anschluss der alten an die neue B 169 gebaut?

"Bis dahin wird es keine jahrelange Pause geben. Nächstes Frühjahr beginnen wir mit den Planungen. Baubeginn könnte 2019 sein."