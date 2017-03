Busse ohne Fahrer sollen schon 2018 rollen

Die Idee für autonomes Busfahren im Vogtland ist auf dem Papier ein Stück weitergekommen: Der Zweckverband ÖPNV hat sein Projekt beim Fördermittelgeber eingereicht.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 10.03.2017



Auerbach/Treuen. Schon nächstes Jahr sollen Busse ohne Fahrer durchs Vogtland rollen. Die Projektskizze sei eingereicht, teilte der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) jetzt mit. Adressat ist das Bundesverkehrsministerium, das dieses Jahr ein neues Förderprogramm für solche Projekte initiiert hat. "Die Projektträger werden diese Skizze nun prüfen und die Einreicher im Vogtland hoffentlich in der zweiten Stufe zur Abgabe der Förderanträge auffordern", heißt es.

Ende Januar hatte der Geschäftsführer des Zweckverbandes, Thorsten Müller, das Vorhaben angekündigt. Zunächst war von drei Bussen die Rede, inzwischen steht fest, dass es fünf werden, die in Treuen, Auerbach, Bad Brambach und Oelsnitz eingesetzt werden sollen. Was das Modellprojekt kosten soll und mit wie viel Förderung der Zweckverband rechnet, teilt er nicht mit. Lediglich so viel: dass es zunächst auf drei Jahre ausgelegt sei.

Umso konkreter ist offensichtlich der künftige Fahrplan der Minibusse mit jeweils elf Sitzplätzen, die maximal 20 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. In Treuen würden der Ort mit seinem Marktplatz und relevanten Wohngebieten erschlossen, ein Awo-Seniorenheim und mehrere Discounter angebunden, heißt es. Außerdem am Bahnhof Anschlüsse zu Bahn- und Buslinien hergestellt.

In Auerbach hat man die Anbindung von Schloss, Bibliothek, Museum und das oberhalb der Altstadt gelegene Wohnquartier im Blick, und ebenso die Anschlussoptimierung am Bahnhof.

Bad Brambach will mit den Minibussen den Touristen mehr Service bieten. Sächsische Staatsbäder, Ortszentrum, Reha-Klinik, Seniorenwohnheim Vogtland-Residenz und mehrere bedeutende Hotels sollen miteinander und mit dem Bahnhof verbunden werden.

Um die Vernetzung von Wohn- und Gewerbegebieten mit der Innenstadt und Discountern und dem normalen Linienbusverkehr geht es wiederum in Oelsnitz. Außerdem sollen hier am Wochenende die fahrerlosen Busse zum Schloss Voigtsberg rollen. Laut Thorsten Müller sind sich die Verbandsräte sicher, mit dieser Innovation einen richtigen Schritt auch im Vogtland zu gehen.