CDU-Sommerfest mit Nachspiel: Polizeieinsatz war rechtswidrig

Am Rande einer Veranstaltung 2013 in Plohn nahm die Polizei Aktivisten in Gewahrsam. Vor Gericht fiel der Einsatz durch: Platzverweise hätten gereicht. Sieben Bürger hatten den Freistaat verklagt.

Von Christian Meyer

erschienen am 29.09.2016



Auerbach/Chemnitz. Drei Jahre liegt das Sommerfest der sächsischen CDU in Plohn inzwischen zurück. An die jungen Aktivisten, die am Abend des 12. Juli 2013 am Rande der Veranstaltung demonstrieren wollten, erinnert sich kaum jemand von den Gästen, die meisten bemerkten sie gar nicht. Polizisten des Auerbacher Reviers nahmen damals sieben Demonstranten in Gewahrsam, die gegen die Asylpolitik der CDU protestieren wollten. Erst 23.30 Uhr, als das Fest im Plohner Freizeitpark beendet war, kamen sie wieder auf freien Fuß. Das hatte nun ein juristisches Nachspiel. Am Dienstag urteilte das Verwaltungsgericht Chemnitz: Das Vorgehen der Polizei war rechtswidrig.

Die Beamten waren an jenem Freitagabend für die Absicherung der Veranstaltung zuständig. Einsatzleiter war ein Kriminalhauptkommissar aus dem Auerbacher Revier. Er sagte als einziger Zeuge vor Gericht aus. "Unsere Aufgabe war es, einen störungsfreien Ablauf sicherzustellen. Außerdem waren Schutzpersonen vor Ort, unter anderem der Ministerpräsident", erklärte er.

Die Kläger seien ihm und seinen Kollegen durch ihre Kleidung und ein mitgebrachtes Transparent aufgefallen. "Zudem wussten wir im Vorfeld aus einem Blog von der Aktion", so der Kommissar.

Die Kläger waren Mitglieder der Kampagne "Remember 93", die die Einschränkung des Asylrechts 1993 kritisieren und eine Spontandemo abhalten wollten - ein Vorhaben, das vom Grundgesetz gedeckt ist. Aus Sicht des Einsatzleiters war dies jedoch nicht gegeben. Und: In den geparkten Autos der Kläger fanden die Beamten Pfefferspray, Holzteile und Masken. Nach dem sächsischen Polizeigesetz können Personen in Gewahrsam genommen werden, wenn damit eine Störung der öffentlichen Sicherheit verhindert werden kann. Für den Einsatzleiter lagen diese Umstände vor. "Der Präventivgewahrsam war für uns die Mindestmaßnahme", sagte er.

Doch Kristin Pietrzyk, Anwältin der Kläger, stutzte darauf: "Mindestmaßnahme? Und was wäre dann die Ultima Ratio?"

Auch die Vorsitzende Richterin Anke Koar widersprach der Einschätzung der Polizei: Präventivgewahrsam sei "letztes Mittel", in diesem Fall aber nicht gerechtfertigt gewesen. Von den Klägern sei keine Gewalt ausgegangen. "Ich sehe nicht, dass hier ein Platzverweis von vorherein ungeeignet gewesen wäre." Von den Festorganisatoren, der CDU Sachsen, habe es übrigens keine Einwände gegen eine Demonstration außerhalb des Geländes gegeben. Ein weiterer Kritikpunkt: Die Polizei habe zu lange gebraucht, um einen Ermittlungsrichter einzuschalten. Der Einsatzleiter selbst gab an, sich überhaupt nicht darum gekümmert zu haben.

Die CDU-Landesgeschäftsstelle wollte sich zum Urteil nicht äußern. Ob der Freistaat gegen das Urteil in Berufung geht, war gestern ebenfalls nicht zu erfahren.