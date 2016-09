CDU Vogtland nominiert Yvonne Magwas fÃ¼r Bundestagswahl

CDU Vogtland nominiert Yvonne Magwas für Bundestagswahl

erschienen am 24.09.2016



Rodewisch. Yvonne Magwas ist von der CDU Vogtland zur Direktkandidatin für die Bundestagswahl 2017 nominiert worden. Bei der Wahlveranstaltung in Rodewisch waren 138 Mitglieder anwesend, von den 136 gültigen Stimmen entfielen 134 auf die 36-jährige Auerbacherin. Magwas tritt die Nachfolge von Robert Hochbaum (62) an, der die Interessen des Vogtlandes 15 Jahre im Bundestag vertreten hatte. Der einzige Gegenkandidat von Yvonne Magwas, der 52-jährige Mathias Richter aus Plauen, bekam bei der Wahl zwei Stimmen. Richter war erst im August in die Partei eingetreten.

Magwas ist bereits Mitglied im Bundestag, in den sie bei der vorangegangenen Wahl über die Landesliste gewählt worden war. (ike)