Das große Abspecken beginnt: Landkreis verkauft alte Häuser

Bald arbeiten die meisten Mitarbeiter des Landratsamts in Plauen. Viele Außenstellen stehen dann leer - und müssen weg. Darunter sogar eine schmucke Villa.

Von Gunter Niehus

erschienen am 21.11.2016



Auerbach. Wer in Auerbach eine herrschaftliche Bleibe sucht, für den hat Kerstin Büttner einen heißen Tipp: eine richtige Villa. "Unsere Zulassungsstelle, Friedrich-Naumann-Straße 5, wird demnächst frei", sagt die Pressesprecherin des Landratamts. Denn künftig kann man sein Auto vogtlandweit nur noch an der Reichenbacher Straße in Plauen anmelden. Das schmucke Gebäude in Auerbach steht dann leer. "Es ist bereits ausgeschrieben und wird verkauft", so Büttner.

Die Villa ist vermutlich das hübscheste, aber beileibe nicht das einzige Gebäude, das der Vogtlandkreis nicht mehr benötigt. Nach dem Umzug in das neue Landratsamt am Plauener Postplatz und der zentralen Zulassungsstelle an der Reichenbacher Straße will sich der Kreis von einer ganzen Menge Immobilien trennen, um so langfristig Geld einzusparen. "Es ist ausgerechnet worden, dass es pro Jahr zwei Millionen Euro sind", sagt Büttner. Diese Zahl gilt nach denn neuen Berechnungen zwar nicht mehr. Wirtschaftlich profitiert der Landkreis durch die Konzentration in Plauen aber nach wie vor in großem Maße. "2019 wird man wissen, wie viel es ganz genau ist", schätzt Peter Plohmann ein, der das Personalamt leitet.

In Auerbach fallen durch das große Umziehen neben der Zulassungsstelle noch die Gebäude Bahnhofstraße 8a und 10 weg. Sie werden komplett abgerissen. Die Bahnhofstraße 8 lässt der Landkreis dagegen sanieren. Ab 2018 ist dort unter anderem das Jobcenter untergebracht.

Den Oelsnitzern bleibt ebenfalls eine Außenstelle erhalten: An der Stephanstraße ist, wie auch jetzt schon, das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt untergebracht. Außerdem zieht dort 2017 das Amt für Abfallwirtschaft ein. Bislang sind dessen Mitarbeiter in einem anderen Haus untergebracht, für das der Kreis Miete zahlen muss.

In Reichenbach spart der Landkreis künftig ebenfalls Miete - jene für die Zulassungsstelle an der Marienstraße. Selbst wenn die Stadt durch den Mega-Umzug nach Plauen Federn lassen muss, ist die Kreisbehörde nach wie vor vertreten: durch das Jobcenter im Sparkassengebäude am Postplatz. Ähnliches gilt für Adorf. Die Zulassungsstelle ist weg, aber in das Haus an der Oelsnitzer Straße zieht das Jobcenter.

In der Kreisstadt Plauen speckt das Landratsamt bei den Außenstellen ebenfalls kräftig ab. Das Gesundheitsamt verlässt das Plauener Rathaus. Landrat Rolf Keil (CDU) spart so pro Monat fast 7000Euro Miete, plus Nebenkosten.

Und dann sind da noch die beiden Häuser an der Neundorfer Straße. Diese sollen ebenso veräußert werden wie die Auerbacher Villa. Sie sind nicht ganz so schmuck, dafür aber größer. Neben dem Ex-Kaufhaus Horten bleiben dann in Plauen nur noch ein Nebengebäude an der Bahnhofstraße und eines an der Europaratstraße. Amtsleiter Plohmann: "Wenn die Flüchtlingszahlen weiterhin so niedrig bleiben wie jetzt, können wir uns von letzterem vielleicht auch noch trennen."