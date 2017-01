Das sind Vogtlands ehrenamtliche Kämpfer für die Natur

erschienen am 13.01.2017



Die traditionelle Dankeschön-Veranstaltung für die ehrenamtlichen Naturschützer des Vogtlandkreises hat am Mittwochabend im Natur- und Umweltzentrum in Oberlauterbach stattgefunden. Etwa die Hälfte der rund 80 eingeladenen Aktiven war gekommen. Landrat Rolf Keil (Bildmitte, mit Schlips) dankte ihnen für ihren Einsatz und betonte, dass gelegentliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörde und Ehrenamtlern nichts Skandalöses, sondern etwas ganz Normales seien. Die am Mittwoch besonders widrigen Straßenverhältnisse mochten manchen Naturschutzhelfer von der Fahrt nach Oberlauterbach abgehalten haben, auch einer der zum Treffen eingeladen Referenten blieb im Schnee stecken. Hauptthema des Abends waren die Auswirkungen des Klimawandels auf die Flora und Fauna im Vogtland. (bap)