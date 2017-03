"Das war eine Niederlage mit Ansage"

Der Verkauf des Schützenhausareals war offensichtlich entschieden, bevor der Stadtrat tagte - ein Gespräch mit dem unterlegenen Bieter

erschienen am 31.03.2017



Das eine Konzept beinhaltete betreutes Wohnen mit Tagespflege, das andere das Gleiche - jedoch mit dem Unterschied, dass es auch Veranstaltungsräume und ein Restaurant geben sollte, indem Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz gefunden hätten. Als es am Montag in nichtöffentlicher Sitzung um den Verkauf des Auerbacher Schützenhaus-Areals ging, haben sich die Stadträte für das schmalere Konzept entschieden: "Die Arbeiterwohlfahrt Auerbach hat den Zuschlag bekommen", lautete die knappe Antwort aus dem Rathaus am Dienstag. Susanne Kiwitter hat mit Sven Delitsch, Vorstand des unterlegenen Bieters, der Diakonie Auerbach, über die Umstände des Verkaufs gesprochen.

"Freie Presse": Herr Delitsch, kam die Entscheidung des Stadtrates gegen das Konzept der Diakonie für Sie überraschend?

Sven Delitsch: Mir hat vor über zwei Wochen der Bürgermeister einer Kommune aus der Region mitgeteilt, ich solle nicht traurig sein, dass die Diakonie den Zuschlag nicht erhält. Ähnliches haben mir Mitarbeiter einer Behörde in Plauen zugetragen. Insofern war das eine Niederlage mit Ansage.

Die Diakonie hatte ihr Konzept schon vor der nichtöffentlichen Entscheidung auf ihre Internetseite gestellt. Hatten Sie sich eine öffentliche Diskussion im Vorfeld gewünscht?

Nachdem das Konzept am 23. Februar bei der Stadtverwaltung eingereicht war, wurde uns zunächst mitgeteilt, dass die Entscheidung öffentlich fallen wird, was wir begrüßten. Der Standort ehemals Schützenhaus ist für die Auerbacher Bevölkerung mit vielen Erinnerungen besetzt, eine öffentliche Diskussion wäre damit interessant geworden. Wir hatten das Konzept auch in unseren Einrichtungen zugänglich gemacht, damit wer möchte sich an der Diskussion beteiligen kann. Die Stadtverwaltung hat kurzfristig anders entschieden. Das respektieren wir.

Die Stadtverwaltung begründete die Nichtöffentlichkeit damit, dass es sich um eine Versteigerung handle und dabei die Interessen der Bieter über die der Öffentlichkeit zu stellen seien ...

Laut Ausschreibung wurden Preisvorstellung und Konzept gefordert. Im Gespräch zum weiteren Ablauf wurde Beides als gleichrangig bezeichnet. Dass es nun doch eine Versteigerung war, nehme ich zur Kenntnis. Als mir am 21. März mitgeteilt wurde, dass die Sitzung nicht öffentlich sein wird, habe ich unsere Mitarbeiter über den neuen Umstand informiert. Die Stadtverwaltung hatte ich darauf hingewiesen, dass unser Konzept bereits öffentlich ist. Dass die Stadt beim Mitbieter schützenswerte Interessen sieht, habe ich mangels Informationen nicht zu beurteilen. Letztlich haben die Bieter im Stadtrat nacheinander ihr Konzept vorgestellt. Über die anschließende Diskussion ist mir nichts bekannt. Bis auf das Ergebnis.

Wie haben Sie es erfahren?

Am Dienstag aus dem Radio. 17 Uhr hat die Stadtverwaltung informiert.

"Freie Presse" liegen inzwischen beide Konzepte vor. Sie haben das inhaltlich umfangreichere abgeliefert ...

Der Hofaupark gehört zu den touristischen Attraktionen Auerbachs, u.a mit dem stadtgrößten Spielplatz. Das Schützenhaus war ein Treffpunkt vieler Generationen. Beide Komponenten wollten wir aufgreifen mit der Idee eines Restaurants mit Tagungsbereich, der auch für Familienfeiern genutzt werden kann. Das Restaurant sollte als Integrationsunternehmen geführt werden, in dem Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten. Damit wollten wir der Stadt ein Alleinstellungsmerkmal bieten. Weitere Elemente waren 32 Wohnungen, Tagespflege und Ambulanter Dienst.

Hat man Ihnen erklärt, warum die Stadträte sich gegen die Diakonie entschieden haben?

Der Preis sei entscheidend gewesen.

Das Mindestgebot betrug 104.000 Euro. Die Stadt schweigt über den Verkaufspreis. Verraten Sie, wie viel die Diakonie geboten hat?

In unserer öffentlichen Mitgliederversammlung wird 120.000€ Euro genannt werden.