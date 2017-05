Den Rützengrüner Silos schlägt die letzte Stunde

Seit über 30 Jahren prägen die Beton-Ungetüme das Ortsbild in dem Rodewischer Ortsteil. In sechs Wochen sollen sie komplett verschwunden sein.

Von Bernd Appel

erschienen am 27.05.2017



Rodewisch. In dieser Woche hat der Abriss der sechs Silos in Rützengrün begonnen, in denen einst Futter für die damalige Rinder-Großmastanlage der LPG gelagert wurde. Seit Anfang der 1980er Jahre prägten die rund 20 Meter hohen Türme das Ortsbild, in Betrieb sind sie schon seit der Wende nicht mehr. Das Grundstück, auf dem sie stehen, war im Frühjahr vom Unternehmen Avesa für einen symbolischen Euro an die Stadt Rodewisch verkauft worden, dadurch war die Beantragung von Fördermitteln für den Abriss möglich geworden. Den Zuschlag dafür hatte die Lengenfelder Recycling- und Abbruch GmbH für 140.000 Euro bekommen. Die Kommune zahlt zehn Prozent der Summe. Der Baustoff-Aufbereiter Avesa hat sich 2014 auf dem alten LPG-Gelände angesiedelt und die dortige Bodensanierungsanlage übernommen.

Beim Abriss der Ungetüme werden nach Angaben von Projektbetreuer Steffan Schuster vom Ingenieurbüro Hänel in Schwarzenberg. insgesamt 6000 Tonnen Betonschutt anfallen. "Das entspricht in etwa 350 LKW-Ladungen. Die Silos werden von oben nach unten abgetragen, indem große Long-Front-Bagger mit Betonzangen den Beton Stück für Stück abzwicken. Rund sechs Wochen dauert der Abbruch. Den Schutt erhält die Baufirma."

Avesa-Geschäftsführer Patrick Reissner erklärt: "Ich denke, alle Rützengrüner sind froh, dass die Silos fallen. Wir von der Avesa danken der Stadt für das gute Zusammenspiel bei dieser Angelegenheit und freuen uns auf eine weiter so enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Rodewischer Rathaus."

Auch die Bürgermeisterin der Stadt Rodewisch Kerstin Schöniger (CDU) zeigt sich erleichtert. "Der Abriss ist für viele Rützengrüner eine Herzensangelegenheit. Schön, dass dieses langwierige Thema nun endlich erledigt werden kann."

Avesa beschäftigt in Rützengrün inzwischen 13 Mitarbeiter (siehe auch Stichwort).