Denkmalamt macht Rodewisch Strich durch Abrisspläne

Die Kommune wollte ihr Museum sanieren und dabei den jüngsten Anbau eliminieren. Die Landesbehörde hat interveniert und fordert zunächst ein Konzept für die gesamte Schlossinsel.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 10.03.2017



Rodewisch. Der Plan stand eigentlich schon: Seit Ende Februar ist das Museum geschlossen, Mitte des kommenden Jahres wollte die Stadt Rodewisch mit ihren Bauarbeiten fertig sein. Es stehen an: die Sanierung von Dach und Fassade. Gut eine halbe Million Euro waren laut Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) dafür budgetiert, inklusive Fördermittel. Außerdem sollte für 100.000 Euro eine neue Heizung installiert werden. Der Knackpunkt aber war: Rodewisch wollte den jüngsten Anbau an dem Herrenhaus, dessen Ursprung im 17. Jahrhundert liegt, gleichzeitig abreißen lassen. Doch da machte das Landesamt für Denkmalpflege nicht mit.

"Wir müssen zuerst ein Gesamtkonzept für die Insel ausarbeiten lassen", sagt Pia Heckel vom Rodewischer Bauamt. Der Grund: Die gesamte Schlossinsel in Rodewisch gelte als "hochkarätiges Kulturdenkmal", erklärt Michael Kirsten, Abteilungsleiter in der Landesdenkmalbehörde auf Anfrage. Ausschlaggebend dafür seien die Reste der Wasserburg aus dem 13. Jahrhundert, das Schlösschen aus dem 16. Jahrhundert und das Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert. Kirsten: "Der Abriss des jüngeren Anbaus wäre aus denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zwar denkbar, nur muss gleichzeitig bedacht werden, ob ein alternativer Standort für die Toilettenanlagen denkmalverträglich wäre." Und nur unter diesen Voraussetzungen könne der alte Ort aufgegeben werden.

Dabei geht es auch um die Installation einer Fluchttreppe, die die Denkmalbehörde momentan nur im Anbau für möglich hält, weil bislang keine denkmalverträgliche Alternative gefunden wurde. "Dies muss geklärt werden, bevor eine Abrissgenehmigung möglich erscheint", sagt Kirsten.

Die Lage auf der Schlossinsel ist also komplex. Allein das Museum sei in vier Epochen bis ins 20. Jahrhundert erbaut worden, sagt Pia Heckel. Der vierte Gebäudeteil wurde laut Heckel zwischen 1960 und 70 errichtet und diente zu DDR-Zeiten als Freiluftkinoanlage. Heute befindet sich darin eine in die Jahre gekommene Toilettenanlage. Dass um 1930 ein Bootsanlegesteg, zirka 1963 ein Imbiss und nach 1970 auch eine Freilichtbühne hinzukamen, macht die Sache nicht einfacher.

Die Denkmalbehörde habe ihre Pläne durchkreuzt, gibt die Bürgermeisterin zu, inzwischen sehe sie aber auch die Vorteile, das Ensemble als "Gesamtgefüge zu betrachten". Auch wenn sich so die Bauarbeiten um mindestens ein Jahr verzögern und dieser Fakt, "nicht so leicht zu kommunizieren" sei. Der neue Plan: Drei Planer sollen mit der Neugestaltung der Insel beauftragt werden. Pia Heckel: "Auch die Bühne und der Platz sollen umgestaltet werden." Nächste Woche soll die Ausschreibung dafür veröffentlicht werden, wenn die Entwürfe stehen, sollen diese den Bürgern vorgestellt werden, verspricht Heckel.