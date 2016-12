Der sechste Apotheker von Rodewisch

Nahezu unbemerkt beging die Stadt-Apotheke 2016 ihr 125-Jahr-Jubiläum. Apotheker Thomas Maschke macht sich viel lieber um die Zukunft seiner Stadt Gedanken.

Von Sybille Güntzel-Lingner

erschienen am 29.12.2016



Rodewisch. Seit 125 Jahren werden in der Stadt-Apotheke Rodewisch Pillen, Pülverchen und Medikamente gegen Beschwerden jeder Art verkauft. 125 Jahre, in denen Apotheker mehrerer Generationen im Dienste der Gesundheit der Einwohner von Rodewisch und den umliegenden Gemeinden tätig waren.

"Wir haben das Jubiläum im kleinen Kreise unserer Belegschaft gefeiert", so Apotheker Dr. Thomas Maschke, der die Apotheke seit 1. Januar 1991 betreibt. Zuvor leitete sein Vater, der Apotheker und Pharmazierat Karl Maschke von 1955 bis 1990 die damals noch staatliche Einrichtung. Er kam durch einen tragischen Unfall ums Leben. Ein tödliches Schicksal ereilte auch seinen Vorgänger Dr. Hans Moritz, der die Apotheke von 1949 bis 1954 staatlich verwaltete. Er erlitt im Dienst tödliche Verletzungen, und zwar im Arzneikeller, wo sich brennbare Flüssigkeiten an einer Kohleheizung entzündet hatten.

Trotz dieser Schicksalsschläge überlebte die Apotheke - mehr noch: Sie gilt heute als Unternehmen von hoher Qualität und gutem Ruf bei Kunden und Leistungserbringern des Gesundheitswesens.

Der entscheidende Grund für die Erteilung der Betriebserlaubnis 1891 für Apotheker Horst Budich war die Gründung des jetzigen Sächsischen Krankenhauses für Psychiatrie und Neurologie. Damals befand sich die Apotheke an der Ecke Postplatz/Wernesgrüner Straße, wo heute ein Sanitätshaus ist. Dem Bedürfnis nach mehr Raum folgend, zog die Apotheke unter Georg Roßmäßler an die Ecke Postplatz/Auerbacher Straße (heute ein Friseursalon) um. Ihren dritten Standort bezog sie in den 1930er-Jahren unter Apotheker Dr. Julius Dyckerhoff, einen bei den Rodewischern geschätzten Fachmann, an der Wernesgrüner Straße. Auf nunmehr doppelter Fläche konnten dort moderne Labors eingerichtet werden.

Doch auch dort stieß die fortlaufende Modernisierung an räumliche Grenzen, sodass sich Apotheker Thomas Maschke für einen Neubau, auch an der Wernesgrüner Straße, entschied. 1997 fertiggestellt, konnte das "Haus am Gesundbrunnen" ein Jahr später in Betrieb gehen. Geschaffen wurden optimale Arbeits-, Herstellungs- und Lagerbedingungen, ein großzügiges Offizin und rollstuhlgerechte Zugänge, und das in zentraler Lage. Darüber hinaus verwirklichte Maschke mit der Sanierung des ehemaligen Wohnhauses des Hoteliers Rudolph gegenüber der Apotheke seine Vorstellungen von einem lebendigen Stadtzentrum. Untergebracht sind dort Arzt- und Physiotherapiepraxen und eine Tagespflege. Inzwischen tragen auch das neue Pflegeheim und die sanierte ehemalige Buswarte am Postplatz zum Stadtbild bei.