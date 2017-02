Die Anzahl der arbeitenden Rentner steigt auch im Vogtland

Unruhe im Ruhestand: Die Zahl der Senioren mit einem Job ist in den vergangen sechs Jahren im Landkreis um 808 geklettert. Dabei spielt das Finanzielle nicht immer die entscheidende Rolle.

Von Jonathan Rebmann

erschienen am 13.02.2017



Plauen/Rodewisch. Nach 45 Jahren Arbeit hat Axel Schilling seine Rente redlich verdient. Was aber tut der Baggerfahrer aus Plauen? Er arbeitet weiter. Und das, obwohl er das Geld eigentlich nicht braucht.

Damit liegt er im Trend, denn die Zahl der Arbeitnehmer im Vogtland, die 65 Jahre oder älter sind und einen Job haben, lag im Jahr 2010 noch bei 1921, inzwischen bei 2729. Auffällig: Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also Vollzeitarbeitnehmer dieser Altersgruppe, ist stark angewachsen. Die Sprecherin der Plauener Arbeitsagentur, Silke Steinkampf, sagt: "Im Vergleich zum Jahr 2010 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt." Den größeren Anteil machen aber Nebenjobs und Teilzeitjobs aus.

So ist es auch bei Axel Schilling. Seit Juni 2014 ist er in Rente. Zuletzt arbeitete er beim Vogtländischen Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau (VSTR) in Rodewisch. Wenn die Belegschaft in den Urlaub fuhr, fragte die Firma Schilling, ob er als Vertretung für ein paar Stunden arbeiten könne. Schilling tat das gerne: "Man macht mal wieder was anderes. Trifft seine alten Kollegen." Das Geld braucht er nicht unbedingt, seine Rente und das Einkommen seiner Frau genügen. Als Vollrentner arbeitete er im Sommer einen ganzen Monat und im Oktober eine Woche als Urlaubsvertretung acht Stunden am Tag. Er springt ein, weil die Firma ihn braucht und "weil mir die Arbeit Spaß gemacht hat", fügt der 66-Jährige lächelnd hinzu.

Damit gehört er zur Mehrheit der arbeitenden Rentner. Das zeigt eine deutschlandweite Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter geringfügig beschäftigten Rentnern und Pensionären: Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Befragten erfüllt sich mit dem Geld Extrawünsche, neun Prozent bezeichnen das Zusatz-Einkommen als "eher unwichtig". Wogegen 36 Prozent von sich sagen, sie bräuchten das Geld, um den Lebensunterhalt zu bestreiten und über die Runden zu kommen.

Die häufigsten Arbeiten sind Schreibarbeiten und Buchhaltertätigkeiten, Putzen im Betrieb sowie Auslieferungs- und Kurierdienste. Im Vorjahr verdienten sich 11.901 Vogtländer als geringfügig Entlohnte oder kurzfristig Beschäftigte etwas dazu. Davon ist knapp jeder Fünfte 65 Jahre oder älter. Rentner haben den Vorteil, dass sie das Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung ohne Abschläge behalten dürfen. Ausnahmen sind hier alle Personen mit Erwerbsminderungsrenten oder Bezügen, die einem Vorruhestand ähneln.

Für Axel Schilling aus Plauen ist die Arbeit nur eine Übergangslösung. Wie lange will er noch arbeiten? "Vielleicht dieses Jahr noch, ansonsten ist Schluss", sagt Schilling, der in Rügheim, Bayern, geboren ist.

Dann wird's ruhig im Ruhestand.