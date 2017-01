Droht vogtländischen Busfirmen das Aus?

Der regionale Zweckverband für den öffentlichen Nahverkehr will die Leistungen für alle Buslinien europaweit ausschreiben. Das setzt die betroffenen Betriebe stark unter Druck - mit einer Ausnahme.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 07.01.2017



Auerbach. Die Meldung war kurz, die der Zweckverband ÖPNV Ende 2016 veröffentlichte, doch sie hatte es in sich: "Die Leistungen im Busverkehr für das Vogtland werden erstmals ausgeschrieben", hieß es. Die Entscheidung hatte die Verbandsversammlung getroffen. Sie bedeutet eine Kehrtwende gegenüber Plänen, die noch vor zwei Jahren verfolgt wurden: nämlich, dass der Landkreis vier bisher private Busunternehmen im Vogtland aufkauft und daraus ein zu hundert Prozent öffentlich-rechtliches Unternehmen macht. Die Anregung dazu kam damals aus den Reihen der Busunternehmer selbst, die teilweise aufgrund ihrer vergleichsweise kleinen Größe und zunehmenden Kostendrucks um ihre Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit bangten. Der Vorteil dieser Lösung: Die Folgen wären kalkulierbar gewesen. Entsprechende Gutachten lagen vor.

Nun tritt der für die Busunternehmer am wenigsten kalkulierbare Fall ein. Indem der Verband ÖPNV, der aus dem Landkreis und der Stadt Plauen besteht, die Leistungen europaweit ausschreibt, sorgt er für Wettbewerb, den unter Umständen ein überregionaler Busriese gewinnen könnte.

"Ich bin enttäuscht, dass sich die Politiker so entschieden haben", sagt Siegfried Gerlach, Geschäftsführer des Reichenbacher Verkehrsbetriebes. Gerlach war es gewesen, der vor zwei Jahren primär die Re-Kommunalisierung angeregt hatte. "80 Prozent des ÖPNV in Sachsen sind in kommunaler Hand. Diese Chance hatten wir auch", sagt er.

Neben dem RVB gehören der Rodewischer Göltzschtal-Verkehr (GVG), der Plauener Omnibusbetrieb (POB) und Herolds Reisen in Klingenthal zu den Unternehmen, die den Linienbusverkehr im Vogtland sicherstellen. Zusammen zählen sie 200 Mitarbeiter. Eine Ausnahme bildet der fünfte im Bunde, der Omnibusbetrieb Meichsner Schönheide. Im Gegensatz zu den vier anderen, ist er nicht aus einem der DDR-Kraftverkehrsbetriebe im Vogtland hervorgegangen. Zudem sitzt er im Erzgebirgskreis.

Bisher sicherten diese fünf Busunternehmen den Linien- und Schülerbusverkehr im Vogtland eigenwirtschaftlich mit Zuschüssen des Steuerzahlers ab. Laut Thorsten Müller, Geschäftsführer des Zweckverbandes, liegt der Kostendeckungsgrad im Vogtland bei 50 bis 60 Prozent. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 77 Prozent. Konkret schieße der Verband pro Linienkilometer einen Euro zu. Vier bis fünf Millionen Kilometer würden pro Jahr im Vogtland gefahren.

Das bisherige System hatte für den Zweckverband einen Nachteil: zu wenig Einfluss. Mit der Ausschreibung und folgendem Vertrag bestimmt der Verband das Leistungsabgebot. Müller: "Es geht darum, die Weichen für die nächsten zehn Jahre zu stellen." Wie die Ausschreibung konkret aussieht, ist offen. Sie findet Mitte 2018 statt. Im Herbst 2019 erfolgt die Inbetriebnahme. Hintergrund: Die Konzessionen der Busbetriebe, die das zuständige Landesamt jeweils für bis zu zehn Jahre ausstellt, laufen aus.

Thomas Schwui, Geschäftsführer des POB und damit größten Busbetriebs im Verbandsgebiet, begrüßt den Wettbewerb. "Wir werden uns an der Ausschreibung beteiligen." Schwui steht damit allein da. Alle anderen fürchten um ihre Zukunft. Ob sie sich an der Ausschreibung beteiligen, hänge auch davon ab, ob es nur ein oder mehrere Lose und Bietergemeinschaften gibt. Tino Dutzky, Geschäftsführer GVG: "Es soll niemand denken, dass er aufgrund seiner Größe im Vorteil ist. Bundesweite Erfahrungen zeigen, dass es stets ein größeres Unternehmen geben kann, das über genug Geld verfügt, um sich mit einem Dumpingpreis in die Region einzukaufen."