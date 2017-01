EU-Geld für sozial Schwache und junge Skateboarder

In Auerbach laufen die ersten zwei Projekte aus einem neuen Programm für Stadtentwicklung an. Zum Auftakt wird gemalt, gekocht und gewerkelt.

Von Bernd Appel

erschienen am 04.01.2017



Auerbach. Unter der Überschrift "Skate City" bemalen Jugendliche demnächst eine Wand in der Mehrzweckhalle des City-Jugend-Treffs im Graffiti-Stil. Fachkundig angeleitet werden die jungen Skateboarder von Swen Heinze vom gleichnamigen Atelier für Werbung und Kunst. "Das wird eine coole Sache, die Jugend hat eine Menge tolle Ideen", sagt Clubleiterin Ulrike Rösch. Die Kunst-Aktion ist der Auftakt des "Skate-City"-Projekts; in den Winterferien werden die rund zehn jungen Leute zudem selbst entworfene transportable Elemente anfertigen, die sie in der Halle mit ihren Skateboards befahren können. Damit entsteht für die Fans der flotten Bretter eine Schlecht-Wetter-Variante - bei Nässe sind Skateboards nicht einsetzbar, weil sie sonst kaputt gehen.

Eigentlich sollte das Skate-Projekt in der alten Fabrikhalle Beeger- straße angesiedelt werden, doch da die Zeit drängt, habe man es im City Treff gestartet, erläutert Sozialraum-Managerin Christin Weidensdörfer. Sie ist verantwortlich für die Umsetzung der Projekte aus dem Programm "Nachhaltige soziale Stadtentwicklung".

"Skate City" ist eines von zwei bereits bewilligten Vorhaben, mit rund 17.000 Euro wird es aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der EU finanziert. Die Stadt Auerbach legt jeweils fünf Prozent drauf. Das zweite so geförderte Projekt heißt "Fit durchs Handwerk" und bekommt 11.000 Euro von der EU, profitieren sollen die Menschen im ambulant betreuten Wohnen der Stadt Auerbach in der Seminarstraße.

Dort leben momentan 16 Männer aller Altersgruppen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, weil ihnen etwa wegen Mietschulden gekündigt wurde. "Beim Projekt geht es darum, den Leuten wieder eine Tagesstruktur und Selbstvertrauen zu geben", sagt Christin Weidensdörfer. Begonnen wird dazu mit einem Kochprojekt, später geht es mit einem Handwerksprojekt weiter. Für beide Vorhaben hat die Stadt engagierte Fachleute gewinnen können. Mit einfachen Mitteln Speisen zubereiten und an einem Tisch essen, gebrauchte Möbel aufarbeiten und reparieren - die sozial Schwachen sollen spüren, dass sie etwas können und gebraucht werden. Im Sommer soll dann gemeinsame Gartenarbeit das Vorhaben ergänzen.

Insgesamt hat die Stadt Auerbach eine Zusage für 417.000 Euro aus dem ESF bekommen - das Geld soll bis 2020 für acht Projekte und die Koordinatorenstelle reichen. Jedes Einzelvorhaben muss allerdings erneut bestätigt und begründet werden. Christin Weidensdörfer rechnet fest mit Zusagen für einen Familienstützpunkt (angesiedelt beim ASB im Neubaugebiet) , für ein Kursprogramm, um Flüchtlinge besser in Auerbach zu integrieren, sowie ein interkulturelles Koch-Projekt im Jugendclub High Life. Ein W-Lan-Vorhaben ist dagegen auf 2019 verschoben worden.