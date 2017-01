Ehepaar lernt sich vor über 65 Jahren im Hartsteinwerk kennen

Eine Eiserne Hochzeit wurde am Sonntag in Rodewisch gefeiert. Gelebt hat das Paar aber in einer Nachbarstadt.

Von Sybille Güntzel-Lingner

erschienen am 08.01.2017



Rodewisch. Irmgard und Karl Rink haben am Sonntag das seltene Fest der Eisernen Hochzeit gefeiert. Seit 65 Jahren ist das Paar aus Lengenfeld so, wie es sich vor dem Traualtar versprochen hatte, in Freud und Leid einander verbunden.

"Wir haben uns immer gut verstanden, auch in schweren Zeiten", so die 85-jährige Irmgard Rink, die heute mit ihrem Mann in der K&S Seniorenresidenz in Rodewisch lebt. Zu den schweren Zeiten zählt die Jubilarin die Nachkriegsjahre, in denen ihr Mann keine Arbeit gefunden hatte. Untergekommen war er im Hartsteinwerk Lengenfeld, wo er seine Frau kennengelernt hatte. Mit 30 Jahren nahm der heute 87-Jährige ein Lehrerstudium im damaligen Karl-Marx-Stadt auf. Er unterrichtete in Lengenfeld und Reichenbach.

Im Jahr ihrer Hochzeit 1952 kam Tochter Brigitte zur Welt. Der Kontakt zu ihr und ihrer Familie (zwei Enkel und ein Urenkel) sei zur Wendezeit abgebrochen, bedauert Irmgard Rink. Die Tochter war damals nach Westdeutschland übergesiedelt. Der ganze Stolz des Paares ist der 1956 geborene Sohn Friedemann. Er lebt mit Frau und Sohn in Lengenfeld und betreut seine Eltern.

Nach einem Hirnschlag 2013 konnte sich Karl Rink nicht mehr erholen. "Wir hatten uns voriges Jahr für das Seniorenheim in Rodewisch entschieden, weil auch mir die Kraft fehlte, meinen Mann zu versorgen. Hier werden wir rundum gut betreut", sagt sie.

Heute sitzt Karl Rink im Rollstuhl. An Gesprächen nimmt er kaum teil. Geblieben sind dem Ehepaar die Erlebnisse ihrer Reisen, die sie nach der Wende unternommen hatten. Gern erinnert sich Irmgard Rink an ihre Tätigkeit als Verkaufsstellenleiterin. "Das waren meine schönsten Jahre", sagt die Jubilarin.

Gefeiert wurde der 65. Hochzeitstag am Sonntag in der Seniorenresidenz. Neben dem Sohn mit seiner Familie haben offizielle Gäste aus Lengenfeld und Rodewisch gratuliert.