Eine Frau kämpft um ihre Ehre: Freispruch für Ex-Mieterinnen

Die Vorwürfe wogen schwer: Eine 34-Jährige und ihre Mutter sollten ein Gebäude in Rothenkirchen vermüllt und ruiniert haben. Jetzt sind die beiden freigesprochen worden. Der Richter glaubte den Belastungszeugen nicht.

Von Bernd Appel

erschienen am 08.03.2017



Rothenkirchen. Vor zwei Jahren eskalierte die Auseinandersetzung um ein ehemaliges Fabrikgebäude in Rothenkirchen: Die beiden Mieterinnen, Susanne Glas (37) und ihre Mutter, hatten es fluchtartig verlassen. Die Hausbesitzerin bezeichnete die Frauen anschließend in mehreren Medien als "Mietnomaden", warf ihnen vor, ihr Haus beschädigt, die Heizung und andere Dinge entwendet zu haben. Es kam zum Prozess vor dem Amtsgericht Auerbach. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig und eindeutig: Susanne Glas und ihre Mutter wurden vom Vorwurf des Diebstahls und der Sachbeschädigung freigesprochen. Der Sachverhalt habe "im Rahmen der Beweisaufnahme nicht hinreichend sicher festgestellt" werden können, so Richter Helmut Böhmer in der Urteilsbegründung.

Einerseits habe das Gericht den Gebäude-Zustand bei Beginn des Mietkaufverhältnisses 2012 nicht rekonstruieren können. Und auch der Zustand beim Auszug der Angeklagten Ende März 2015 sei nicht zu ermitteln gewesen. Die beiden Zeugen, die Hausbesitzerin und ihr Lebensgefährte, hätten ihre Feststellungen erst Anfang Mai 2015 gemacht. Es sei nicht feststellbar, ob sich in der Zwischenzeit Unbekannte Zugang verschafften und Diebstähle oder Sachbeschädigungen verursachten.

Die Aussagen der beiden Zeugen bewertete das Gericht als "nicht glaubhaft". Diese seien "von einer erheblichen Belastungstendenz geprägt, die sich auch in ihren Facebook-Eintragungen und dem Umstand bestätigt, dass die Zeugen nahezu zeitgleich Polizei, Presse und Fernsehen informierten". So steht es im Urteil.

Widersprüchliche Zeugenaussagen gab es dazu, ob sich jemand anderes ungesehen Zutritt zum Gebäude hätte verschaffen können. Auch die von den Zeugen geschossenen Fotos hätten der Darstellung widersprochen, dass das Haus "vollkommen vermüllt" zurückgelassen worden sei. Vielmehr seien Umzugskisten zu sehen gewesen, die die Darstellung der Angeklagten stützten, sie hätten während des Umzugs überstürzt das Haus verlassen.

Schließlich wurde laut Richter Böhmer der Beweiswert der Zeugenaussagen "endgültig vernichtet", weil beide Zeugen das Gericht "nachweislich anlogen". Dabei ging es um Umbaumaßnahmen am Gebäude, von denen die Hausbesitzerin und ihr Lebensgefährte angeblich nichts wussten. Erst nach Vorlage eines von der Besitzerin unterschriebenen "Antrags auf Denkmalförderung" hätten beide zugegeben, dass sie über den Umbau informiert waren. "Nach alldem" habe das Gericht ihnen keinen Glauben schenken können.

Die von allen Vorwürfen freigesprochene Susanne Glas zeigt sich hochzufrieden über das Urteil und sieht sich endlich rehabilitiert. Allerdings sei ihre Existenz durch die "mediale Hetzjagd" nun trotzdem zerstört, weil man ihren Namen als Katzenzüchterin "erfolgreich in den Schmutz gezogen" habe. In TV-Berichten sei es teilweise so dargestellt worden, als ob sie und ihre Mutter eine Luxusvilla zerstört hätten, dabei handele es sich um ein "einsturzgefährdetes Haus".

Die Hausbesitzerin dagegen hat kein Verständnis für das Urteil, ihr Vertrauen in den Rechtsstaat sei erschüttert, erklärt sie: "Das ist doch ein Freibrief für bestimmte Leute." Und sie bekräftigt: "Ich richte die alte Fabrik wieder her - aber vermieten werde ich nie wieder."