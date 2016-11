Einige Cent mehr für die Milch: Sorgen der Landwirte bleiben

Sollte es den Bauern gelingen, in den nächsten Monaten wieder in die Gewinnzone zu kommen, ist die Krise noch lange nicht ausgestanden. Monatelange Verluste lassen sich nicht in kurzer Zeit ausgleichen.

Reichenbach/Auerbach. Die Milchpreise steigen allmählich wieder, von 18 Cent pro Liter im Sommer auf jetzt 26 Cent. Für die Bauern ist die Milchkrise damit weder beendet noch vom Tisch. Für Jörg Mothes, Sprecher der Initiative "Heimat braucht Bauern" und in der Waldkirchner Milchproduktion für die Tiere verantwortlich, ergeben sich viele Fragen: "Mit dem Einzelhandel wurden Steigerungen von 11 bis 15 Cent vereinbart. Warum kommen dann bei uns derzeit nur drei Prozent an"? Laut veröffentlichter Statistik liefern die Bauern mengenmäßig jetzt etwa so viel Milch wie vor zwei Jahren. Damals gab es 36 Cent. Jörg Mothes fragt sich also, was die angelieferte Milchmenge tatsächlich mit dem Auszahlungspreisen zu tun hat und stellt außerdem fest: "Die derzeitigen 26 Cent reichen nicht zum Leben." Beim Durcharbeiten von Fachliteratur stößt Mothes immer wieder auf Aussagen, wie wichtig Milch für die wachsende Weltbevölkerung sei und wie dringend sie als Grundnahrungsmittel gebraucht werde. Warum die Bauern dann nicht von ihrer Arbeit leben können, bleibt für Mothes unverständlich.

Dass Milch auf dem Weltmarkt eine wichtige Rolle spielt, hat auch Michael Eckl, der Leiter der Servicestelle des Landesamtes für Landwirtschaft, festgestellt: "Der Verbrauch ist weltweit nicht rückläufig und die Weltbevölkerung wächst." Doch nicht nur deswegen sieht Eckl für die Milchbauern des Vogtlandes eine Zukunft. "Das Vogtland ist eine Grünlandregion. Es gibt keine effektivere Nutzung der Weiden als Veredlung zu Milch." Alle denkbaren Alternativen, wie Mutterkuhhaltung oder Schafhaltung, seien wirtschaftlich weniger sinnvoll und bleiben letztendlich Nischen. Nicht zuletzt hängen auch wohnortnahe Arbeitsplätze an der Milchproduktion. Leer stehende Ställe wären für die Betriebe auch keine Alternative und außerdem, so Eckl: "Es ist äußerst schwierig, mit der Milchproduktion wieder anzufangen, wenn ein Betrieb einmal aufgegeben hat. Niemand kauft einfach mal eine neue Herde und macht weiter. Das funktioniert nicht."

Auch wenn die Milcherzeuger angesichts der Krise mit ihrem Schicksal hadern und einige auch schon aufgegeben haben, so gibt es doch viele Bauern, die sich nicht vorstellen können, Landwirtschaft ohne ihre Kühe zu betreiben. Mothes: "Das ist für mich unvorstellbar. Selbst aus heutiger Sicht werden wir auch weiterhin mit unseren 700 Kühen Milch produzieren. Wir haben schon viel getan, um bei solchen Krisen gegensteuern zu können, so gut es eben geht. Wir haben eine Direktvermarktung, verkaufen auch Rohmilch, haben eine Bullenmast, Schafe, Damwild, unsere Tiere erhalten gentechnikfreies Futter und wir betreiben Ackerbau", zählt Mothes auf.

Ein Ausstieg aus der Milchproduktion ist auch für Tobias Döhler aus Wildenau undenkbar. Erst vor wenigen Tagen eröffnete der Familienbetrieb einen Rohmilchverkauf, den sechsten im Vogtland. Für den jungen Mann ist es selbstverständlich, jeden Tag 5 Uhr aufzustehen. 6 Uhr beginnt das Melken der Kühe. Abends 19 Uhr endet der Arbeitstag, und trotzdem sagt er: "Unsere Region ist prädestiniert für die Milcherzeugung, schon durch den hohen Grünlandanteil. Ich bin mit der Milcherzeugung groß geworden. Da steckt auch Leidenschaft dahinter." Es sei schade um jeden Betrieb, der aufhört. Und weiter: "Es gehen auch Arbeitsplätze verloren und wenn die Stalltür einmal zu ist, dann meist für immer."