Einsamer Kampf gegen die Flut im Keller

Ein Rentner ringt seit drei Jahren mit Wasser, das durch sein Grundstück strömt. Und mit Behörden, die "nicht zuständig" sind.

Von Bernd Appel

erschienen am 13.12.2016



Dorfstadt. Jetzt ist auch die Polizei in den Dorfstädter "Wasser-Fall" eingeschaltet: Ein Moped war auf einer Eisschicht auf der Reumtengrüner Straße weggerutscht, ein 16-Jähriger und seine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Beamten ermitteln wegen "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr". Dessen Urheber heißt Friedhold Möckel (71) und er versteht die Welt nicht mehr: "Ich kann nicht schlafen, das macht mich alles fertig." Der Rentner hat per Schlauch Wasser auf die Straße gelassen. Das war gefroren, deshalb stürzte der Moped-Fahrer. Das Wasser rinnt immer noch am Straßenrand entlang, derzeit gefriert es zum Glück nicht. Und seit zwei Wochen steht ein Warnschild "Glatteis" vor der Stelle.

Möckel pumpt das Wasser nicht in böser Absicht auf die Straße, sondern, weil es sonst seinen Keller flutet. Dort steht ein Bassin mit einem Hauswasser-Werk, gespeist von einem Brunnen. Wenn das Wasser zu hoch steigt, schaltet sich eine Pumpe ein und lässt es durch den Schlauch auf den Gehweg strömen. Von dort läuft es zirka 50 Meter die Straße hinab, bis in den nächsten Gully. Seit drei Jahren geht das immer mal wieder so: "Vor allem nach längerem Regen, oft im Herbst", berichtet der Rentner. Seitdem bemüht er sich um Abhilfe.

Bis vor drei Jahren habe der Sickerschacht auf der Mini-Wiese direkt vor seinem Haus alles aufgenommen: "Seitdem staut das Wasser zurück in den Keller." 2013 hat der Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (Zwav) in der Reumtengrüner Straße einen Abwasserkanal gelegt. Möckel ist überzeugt, dass im Zuge der Arbeiten das Erdreich so verdichtet wurde, dass das Wasser nicht mehr ordentlich versickert.

Uwe Donath vom Zwav weist das zurück: "Das kann ich ausschließen." Er habe sich vor Ort ein Bild gemacht und es gebe ein Gutachten: "Das Wasser muss eigentlich versickern - warum es das nicht tut, ist nicht nachzuvollziehen." Der Zwav könne jedenfalls nichts dafür, und eine Anbindung der Möckelschen Wasserader an den neuen Abwasserkanal sei nicht möglich, da es sich eben nicht um Abwasser handelt.

Regenwasserkanäle liegen auch in der Straße - dummerweise nicht vor Möckels Haus. Die nächste Einbindung wäre am erwähnten Gully 50 Meter straßenabwärts möglich. Die ganze Straße müsste aufgegraben und längere Zeit gesperrt, dann ein Kanal gelegt werden. Auf den Kosten, sicher mehrere tausend Euro, würde Möckel sitzen bleiben. Das sieht der 71-Jährige nicht ein, aus seiner Sicht kann er nichts für die Situation. Und schließlich sei es gar nicht "sein" Wasser: Es stamme aus einem Quellgebiet auf dem Grünland am Hang hinter seinem Haus, von Flächen der Agrar GmbH Reumtengrün. Auch Uwe Donath vom Zwav hält ein Lösung über die Agrar GmbH für möglich: Wenn die eine Drainage-Leitung entlang ihrer Grundstücksgrenze in Richtung Straße führen, dann könne man das Wasser um Möckels Haus und die Nachbar-Grundstücke herumleiten und zum Gully führen.

Mario Grünert von der Agrar GmbH findet die Idee nicht gut. Denn wo genau das Wasser herkomme, das wisse doch keiner - es strömt unterirdisch: "Es kann sein, wir ziehen dort einen Graben - und es fließt daneben vorbei." Und dass sein Unternehmen allein für Möckels Wasserproblem zahlen soll, sieht er ebenso nicht ein.

Ein Ortstermin brachte nichts. "Es ist eine verzwickte Situation - einerseits darf Herr Möckel kein Wasser auf die Straße leiten, andererseits hat er wohl keine andere Möglichkeit", sagt Falkensteins Bürgermeister Marco Siegemund. Er will vermitteln - auch wenn die Stadt nicht zuständig sei, wie er betont. Für die Kreisstraße verantwortlich ist das Lasuv, das soeben informiert wurde. Bis zur Lösung könnte noch viel Wasser die Straße hinunterlaufen.