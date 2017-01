Einwohner-Statistik - Auerbach liegt knapp unter 19.000

Auerbach. Exakt 18.988 Einwohner zählte die Stadt Auerbach per 31. Dezember 2016. Davon entfallen laut Mitteilung der Verwaltung auf die Kernstadt 14.892 Auerbacher, gefolgt vom Ortsteil Rebesgrün, in dem zum Jahresende 1324 Menschen lebten. Danach kommen die Ortsteile Schnarrtanne und Reumtengrün mit 1005 beziehungsweise 995 Einwohnern. Das Schlusslicht bildet Beerheide mit 772 Menschen, die dort gemeldet sind. Zum Vergleich: Vor drei Jahren lebten im gesamten Stadtgebiet noch 19.287 Einwohner, also 299 mehr gegenüber aktuell. Das Standesamt registrierte für das Jahr 2016 170 Sterbefälle und 75 Trauungen. Die Zahl der Geburten konnte Stadtsprecher Hagen Hartwig nicht eruieren, da diese in Rodewisch registriert würden. (suki)