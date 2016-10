Elektrofirma verkabelt Achterbahn und ParkhÃ¤user

Elektrofirma verkabelt Achterbahn und Parkhäuser

Die Auerbacher Firma ELB hat sich auf Großgebäude spezialisiert. Dabei sind die Mitarbeiter auch in Großbritannien und den Niederlanden im Einsatz.

Von Lutz Hergert

06.10.2016



Auerbach. Bei 186 Parkhäusern hat die Auerbach Firma Electric Gebäudetechnik GmbH (ELB) die Elektroanlage installiert. 17 davon befinden sich in Großbritannien, drei in den Niederlanden. Die anderen sind über ganz Deutschland verteilt. Und nicht nur das: "Heute sind wir für die Video- und Sprechanlage in etwa 250 Parkhäusern zuständig", sagt Geschäftsführer Jürgen Baer.

Das Geschäft mit Parkhäusern macht etwa die Hälfte des Firmenumsatzes aus. In diesem Jahr strebt das Unternehmen fünf Millionen Euro an, so Baer. Erwirtschaftet wird der Umsatz von 43 Mitarbeitern, die meistens auf Montage arbeiten. Zu den Installationen in Parkhäusern sowie einer Reihe von Spezialgebäuden wie Industrie- und Turnhallen, der Achterbahn im Legoland von Günzburg und an einem Baumkronenpfad im brandenburgischen Beelitz kamen im Verlaufe der Jahre neue Geschäftsfelder dazu. Seit 2012 übernimmt ELB Elektroinstallationen für große Kälteanlagen. In der Schweiz fanden die Vogtländer Partner in Druckereien. Sie arbeiten an Maschinen, die Zeitungsseiten sortieren. Zuletzt kam 2015 mit dem Erwerb der SMH GmbH die Sparte Überwachungstechnik für Parkhäuser dazu. Die Regie im Tochterunternehmen führt Geschäftsführer Lutz Bruhn. Doch die Vogtländer sorgen nicht nur dafür, dass die Kabel richtig gelegt sind: "Wir planen die Arbeiten komplett selbst", sagt Baer.

Hervorgegangen ist die Firma 1996 aus der Elektro Reichenbach GmbH, die ihre Wurzeln in der PGH (Produktionsgenossenschaft des Handwerks) hat. Am 1. Oktober vor 20 Jahren gründeten die Herren Eberhardt, Lösch und Baer die Firma ELB mit sieben Elektrikern und fünf Auszubildenden. Das Jubiläum hat die Firma im September gefeiert. Die Anfangsbuchstaben der Familiennamen bildeten den Firmennamen. Im Jahr 2000 zog ELB nach Auerbach. Von den Chefs ist heute nur noch Jürgen Baer an Bord. Jürgen Lösch verstarb 2012. Stefan Eberhardt ging 2015 in den Ruhestand.

Den Einstieg in den Parkhausbau bezeichnet Baer als Abenteuer: "Bei unserem ersten Gebäude im südenglischen Taunton haben wir viel Lehrgeld bezahlen müssen. Vor allem, weil auf der Insel andere Standards gelten, als bei einer deutschen Installation." Die Erfahrungen führten dazu, dass er mit seinem Obermonteur einen Lehrgang zum englischen Elektriker absolviert hat. "Ich habe noch eine Woche drangehängt und kann nun unsere Anlagen in England abnehmen. Ich kenne keine deutsche Elektrofirma, die das vorweisen kann", sagt der 50-Jährige. Ein Höhepunkt in England waren beispielsweise die Arbeiten an einem Parkhaus am Flughafen Heathrow - dem größten der sechs internationalen Verkehrsflughäfen der Hauptstadt London.

Trotz der vielfältigen Arbeitsbereiche ist es für die Firma schwierig, Fachkräfte zu bekommen. Deshalb setzt das Unternehmen auf Ausbildung. Dieses Jahr haben drei Lehrlinge angefangen, 2017 sollen genau so viele eine Lehre beginnen. Ausgebildet werden Elektriker für Informations- und Telekommunikationstechnik sowie Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik.