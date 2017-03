Ellefeld sucht pfiffige Ideen für den alten Park

80 Jahre alt ist die Grünanlage an der Göltzsch schon. Vom einstigen Flair ist nichts mehr übrig. 2018 will die Kommune mit der Neugestaltung starten, Einwohner können mitmischen.

Von Lutz Hergert

erschienen am 22.03.2017



Ellefeld. Bürgermeister Jörg Kerber ist mit dem Zustand des Ellefelder Parks nicht mehr zufrieden. "Sein derzeitiges Erscheinungsbild lädt weder zu Aktivitäten noch zum Verweilen ein", sagt er. Deshalb will er die 80 Jahre alte Anlage sanieren lassen. 2018 soll es losgehen.

Bei der Ideenfindung dürfen die Ellefelder mitmischen. Einen Aufruf hat die Verwaltungsspitze kürzlich gestartet. Es seien bereits Vorschläge von zwei Bürgern eingegangen, darunter jene von einem jungen Ellefelder, der sich aktuell der Arbeit wegen im niederländischen Rotterdam aufhält. "Bemerkenswert", findet das Kerber. Nils Kowitz, so heißt der junge Mann, schlägt per Mail beispielsweise eine besprühbare Wand, einen Kletterwald sowie einen Wasserspielplatz vor. Laut Kerber alles tolle Ideen. "Jetzt müssen wir sehen, was das Budget hergibt. Wir machen lieber ein oder zwei Sachen richtig als viele nur halb."

Geplant ist vorerst, einen ersten, etwa 8000 Quadratmeter großen Abschnitt - von der Kita "Kinderwelt" bis zu den Spielgeräten (Foto) - in Angriff zu nehmen. Kosten: etwa 317.000 Euro. "Über das Programm ,Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum' ist eine Förderung zu 75 Prozent möglich", ergänzt der Bürgermeister. So will das Rathaus aus dem Areal am Ortsausgang Richtung Auerbach einen "ParkPlatz der Begegnungen" machen.

Nach den Vorstellungen der Verwaltung könnte beispielsweise auf der kleinen Erhebung im Park ein Pavillon entstehen, eventuell mit Bänken im angrenzenden Bereich. "Dort kann der Gemischte Chor Konzerte organisieren", sagt Kerber. Der Teich soll einen Steg erhalten, in einem späteren Bauabschnitt könnte an der Göltzsch ein Wasserspielplatz entstehen. Darüber will die Gemeinde mit der für den Fluss zuständigen Landestalsperrenverwaltung verhandeln. Die zum Teil veralteten Spielgeräte sollen durch neue ersetzt und an einer Stelle konzentriert werden. Grundlage soll auch der historische Plan aus den 1930er-Jahren sein, als der Park angelegt wurde. Damals entstanden laut Heimathistoriker Karlheinz Rieß vielerorts in der Umgebung solche Anlagen. "Vielleicht wurde Ellefeld dadurch angesteckt", vermutet er.

Mit der beschriebenen Sanierung des ersten Abschnitts wollen die Verantwortlichen 2019 fertig sein. Wie es danach weitergeht, ist laut Kerber offen. "Das hängt auch davon ab, wie wir zum Beispiel bei den Verhandlungen mit der Landestalsperrenverwaltung weiterkommen." Langfristiges Ziel sei es aber, den gesamten Park zwischen der Göltzsch und den Felsen auf der anderen Seite aufzuwerten.

Wer Ideen für den Ellefelder Park einbringen möchte, kann das unter der E-Mail-Adresse idee@ellefeld.de tun oder in der Ortsverwaltung unter 03745/78110 anrufen.