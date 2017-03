Endspurt fürs erste Hospiz im Vogtland

Das Personal ist weitgehend rekrutiert, die Leiterin steht fest: Die Diakonie Auerbach lädt am 5. April zum Tag der offenen Tür in die Falgard-Villa nach Falkenstein. Im Mai eröffnet das Sterbehaus.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 23.03.2017



Auerbach/Falkenstein. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das in Falkenstein in der Falgard-Villa zunehmend Gestalt annimmt: das erste stationäre Hospiz im Vogtland. Sachsenweit wird es das achte sein. Träger ist die Diakonie Auerbach. Ab 1. Mai können theoretisch die ersten sterbenden Menschen dort ihren letzten Weg gehen.

Zwölf Plätze umfasst die Kapazität des Hauses, das sich über das Erdgeschoss in der historischen Villa bis hauptsächlich in den neuen Anbau erstreckt. "Es gab schon erste Anfragen", sagt Franziska Pietschmann, Fachbereichsleiterin Pflege und Betreuung bei der Diakonie. Sie ist in den Aufbau des neuen Diakonie-Betriebes mit eingebunden und berichtet: "Wir sind nicht böse, dass der Bauherr die Eröffnung des Hauses um einen Monat nach hinten verschoben hat, so haben wir etwas mehr Luft." Wenngleich das mit Blick auf die Einstellungstermine des neu rekrutierten Personals durchaus auch Probleme bereitet habe.

Ziel ist es, bei vollem Betrieb mit einer Pflegedienstleiterin, 16 Teilzeitpflegefachkräften und vier Pflegehilfskräften zu arbeiten. Hinzu kommen zehn Mitarbeiter, die sich um Küche, Hausverwaltung und Administratives kümmern. Das Personal soll parallel zur Belegung hochgezogen werden, erklärt Pietschmann.

Chefin der Einrichtung wird Claudia Rücker. Die 55-Jährige hatte von 2003 bis jetzt die Heimleitung im Auerbacher Diakonie-Seniorenpflegeheim "Haus Abendsonne" inne. Die Hospizleiterin in spe zu ihrer neuen Herausforderung: "Das ist noch mal etwas Schönes, so einen Betrieb aufzubauen." Sie hofft, dass sie - wenn sie in zehn Jahren in Rente geht - ein gut funktionierendes Haus übergeben kann. Denn dessen ist Claudia Rücker sich bewusst: "Es wird sicherlich ein Stück dauern, bis sich in einem so sensiblen Bereich alles eingespielt hat."

Der Anspruch ist hoch: "Wir möchten unseren Gästen, den sterbenden Menschen, ein würdevolles und selbstbestimmte Leben bis zuletzt ermöglichen, und das in einer häuslichen Atmosphäre", lautet der Grundsatz im künftigen Falkensteiner Sterbehaus. Dem gegenüber steht ein strenges bürokratisches Reglement, das die Einrichtung befolgen muss, um den teuren Pflegeposten stationäre Sterbebegleitung anbieten zu können. "Die Verhandlungen mit den Krankenkassen sind noch nicht ganz abgeschlossen", sagt Franziska Pietschmann. Ziel der Diakonie ist es, Kosten von 300 Euro pro Tag und Person verrechnen zu können. Die Krankenkassen übernehmen 95 Prozent der Tagespauschale - wenn alle Auflagen erfüllt sind. Hauptkriterien sind: Der schwer und unheilbar kranke Patient hat nur noch wenige Tage oder Wochen zu leben und die Versorgung zu Hause ist nicht möglich.

Knapp 300.000 Euro hat die Diakonie Auerbach laut Pietschmann in die Ausstattung des Hospizes investiert. Knapp die Hälfte bekommt der Sozialbetrieb von der Deutschen Fernsehlotterie gefördert. Vermieter ist der Falkensteiner Apotheker Robert Herold, der auch Initiator für das Hospiz war. Bei den laufenden Ausgaben rechnet die Diakonie mit rund einer Million Euro pro Jahr. Dabei ist sie auch auf Spenden angewiesen.

Tag der offenen Tür im Hospiz Falkenstein: Wer Interesse hat, der kann die Einrichtung an der Bahnhofstraße 14 am 5. April zwischen 14 und 18 Uhr besichtigen.