Erschossener Hund im Vogtland wird Fall bei "Kripo live"

erschienen am 14.10.2016



Werda OT Kottengrün. Der erschossene Hund, welcher derzeit die Auerbacher Polizei beschäftigt, wird am Sonntag ein Fall bei der MDR-Sendung "Kripo live". Der Schäferhund war am 27. September von seinem Kottengrüner Zuhause ausgebüxt und am 2. Oktober im Wald nahe der Ortschaft tot aufgefunden worden. Die festgestellten Verletzungen lassen den Rückschluss zu, dass auf den Hund geschossen wurde und er an den Verletzungen starb, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da am Fundort keine größeren Blutspuren festgestellt werden konnten, gehen die Beamten davon aus, dass es sich beim Fundort nicht um den Tatort handelt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03744/2550. Die Sendung läuft am Sonntag ab 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen. (fp)