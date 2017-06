Erster "Reichsbürger" entwaffnet, Amt verstärkt Kontrollen massiv

Waffenbesitzer im Vogtland müssen wieder mit Hausbesuchen vom Landratsamt rechnen. Die gab es lange Zeit kaum. Die Aufrüstung mit Reizgaspistolen und Co. geht weiter.

Von Bernd Appel

erschienen am 20.06.2017



Auerbach/Plauen. Nachdem im Oktober 2016 ein "Reichsbürger" in Bayern einen Polizisten erschossen hat, gerät diese Gruppierung auch im Vogtlandkreis in den Fokus. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) hatte im November per Erlass angeregt, ihnen den Waffenbesitz zu untersagen. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, wurde daraufhin bisher "einem Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung die erteilte waffenrechtliche Erlaubnis widerrufen". Es habe sich um einen Mann aus dem Altkreis Auerbach gehandelt, der Widerruf sei in diesem Jahr erfolgt.

Mit diesem Fall nichts zu tun habe eine Polizeiaktion im oberen Vogtland vom Dezember, bei der ein Mann entwaffnet wurde. Entgegen damaligen Berichten habe es sich nicht um einen "Reichsbürger", sondern einfach um einen Kriminellen gehandelt. Die "Reichsbürger" erkennen die völkerrechtliche Existenz der Bundesrepublik nicht an, sondern gehen vom Fortbestand des Deutschen Reiches aus, entsprechend verweigern sie den Behörden die Anerkennung.

Für Aufsehen gesorgt hatte lange vorher der Fall eines Reichenbacher "Reichsbürgers" und Waffenhändlers, bei dem bereits 2006 diverse Schießeisen beschlagnahmt worden waren. Es folgten langwierige juristische Auseinandersetzungen. Soeben haben sich sämtliche deutschen Innenminister auf ihrer Konferenz in Dresden für eine generelle Entwaffnung der "Reichsbürger" ausgesprochen, weil diese grundsätzlich nicht die erforderliche Zuverlässigkeit zum Führen einer Waffe besäßen.

Wie das Landratsamt zum Thema Waffen weiter mitteilt, hat es 2017 bereits 116 Kontrollen zur korrekten Aufbewahrung von Pistolen und Gewehren gegeben. Im gesamten Jahr 2016 gab es 57 solche Überprüfungen, in den Vorjahren klingelten die Kontrolleure nur neun (2015) beziehungsweise sechs (2014) mal, 2013 gab es gar keine Kontrollen. Erst seit 2010 sind solche unangekündigten Überprüfungen von Waffenbesitzern möglich.

Erneut deutlich zugenommen hat die Zahl der Inhaber des Kleinen Waffenscheins, der zum Führen von Reizgas-, Schreckschuss- und Signalwaffen außerhalb des eigenen Grundstücks berechtigt. Derzeit dürfen das über 1000 Vogtländer, vor einem Jahr waren es noch rund 800. Und zum 1. Januar 2016 sogar nur 478.

Stark gestiegen ist laut Landratsamt auch die Zahl der Sportschützen: 1252 gibt es derzeit im Vogtland, zum Jahreswechsel verzeichnete das Register noch 1070. Auch bei den Jägern gibt es Zuwachs: 915 gehen derzeit auf die Pirsch, vor einem halben Jahr waren 894 Grünröcke bei der Behörde aktenkundig. Die Zahl der Waffen selbst ist stabil: Im Kreis sind rund 8000 Gewehre (Langwaffen) und 4000 Pistolen (Kurzwaffen) registriert.