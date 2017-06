Erstmals Präriehund-Nachwuchs in Falkenstein

erschienen am 15.06.2017



Possierlicher Nager-Nachwuchs ist derzeit im Falkensteiner Tierpark zu bewundern: Die Präriehund-Gruppe hat erstmals mehrere Jungtiere über die kritische Zeit nach der Geburt gebracht. Nach Auskunft von Tierparkleiter Michael Gottschald leben aus verschiedenen Würfen momentan acht Jungtiere im Gehege, sie sind etwa sechs Wochen alt. Die Präriehunde kamen vor einigen Jahren aus dem Aachener Zoo nach Falkenstein, die "gemischte Gruppe" umfasste bisher ein Dutzend Tiere, etwa gleich viel Männchen und Weibchen. "Es gab auch vorher schon mal Nachwuchs, aber der war dann schnell verschwunden", so Gottschald. Verantwortlich dafür seien vermutlich Krähen oder kleinere Raubtiere, die den Tierpark heimsuchten. Präriehunde kommen aus Nordamerika und zählen zu den Erdhörnchen, ihre europäischen Verwandten sind die Murmeltiere. Sie halten mehrere Monate Winterschlaf, ernähren sich hauptsächlich von Gräsern und leben in Kolonien. Diese können gigantische Ausmaße erreichen und werden dann als "Präriehund-Städte" bezeichnet. Die größte befindet sich derzeit in Mexiko, erstreckt sich über eine Fläche von 350 Quadratkilometern und soll eine Million Tiere beherbergen. Präriehunde graben Erdhöhlen, die sich in ein bis fünf Metern Tiefe befinden und mit Gras ausgelegt sind. (bap)